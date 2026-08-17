La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al PRI y al PAN de entregarse a los intereses extranjeros, luego de que el albiazul exigió respuestas por los señalamientos que presuntamente involucran a Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado.

En redes sociales, Montiel dijo que “en la absoluta desesperación del Prian, porque sabe que no cuenta con el respaldo del pueblo y que volverá a perder en las urnas porque durante décadas lo abandonaron, ha decidido hacer lo que históricamente ha hecho el conservadurismo: buscar afuera la fuerza que no tiene en México y entregarse a los intereses extranjeros”. Agregó: “el proyecto que les quitó privilegios está firme y siempre caminando al lado del pueblo. En nuestro país deciden las y los mexicanos, y a ustedes los mandaron al basurero de la historia”.

Acusó: “Son cínicos hablando de huachicol. Cuando los señalamientos alcanzaron al panista Ernesto Ruffo, corrieron a pedir impunidad, a pesar de que existen más pruebas que lo señalan como parte de una gran red de huachicol fiscal. Lo de ustedes es la hipocresía, la traición a la patria, la corrupción y la doble moral.

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“Al paso que van, deberían actualizar su lema: traición, corrupción y huachicol”, apuntó.

Exgobernadores del PRI denunciaron que el gobierno no ha sido capaz de combatir al crimen y afirmaron que, por el contrario, evade su responsabilidad y mantiene una fuerte debilidad institucional.

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En el tercer foro Diálogos por la Seguridad y la Paz, en Yucatán, los exmandatarios Rubén Moreira, Rolando Zapata y Miguel Alonso Reyes coincidieron en que “recuperar la seguridad requiere de coordinación de la Federación con estados y municipios, preparación de las policías, instituciones fuertes con presupuesto y transparentar los datos de homicidios”.

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