Tras el inicio a la suspensión escalonada de las líneas telefónicas que no cumplieron con la vinculación de la CURP, la caída de Telcel se volvió tendencia entre los usuarios de redes sociales.

El pasado 17 de agosto, cientos de usuarios reportaron fallas en el servicio, en su mayoría del esquema de prepago, coincidiendo con el plazo de 72 horas proporcionado por las autoridades, para dar de baja a los números con terminación 0 que incumplieron con el Registro Obligatorio de Celulares en México.

Ante la falla, los afectados desataron una ola de memes llenos de humor dedicada a la caída masiva de una de las compañías más grandes del país.

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Caída masiva de Telcel desata épica ola de memes

Con simpáticas reacciones la caída se volvió tendencia en plataformas como 'X'.

La falla coincidió con el plazo de 72 horas para dar de baja a las líneas con terminación 0 que no han sido registradas. Foto: Redes sociales

Rápidamente los usuarios con líneas celulares con terminación cero, se unieron para resistir ante la medida.

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La falla coincidió con el plazo de 72 horas para dar de baja a las líneas con terminación 0 que no han sido registradas. Foto: Redes sociales

Las referencias a películas animadas no pudieron faltar.

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La falla coincidió con el plazo de 72 horas para dar de baja a las líneas con terminación 0 que no han sido registradas. Foto: Redes sociales

A muchos usuarios les tomó por sorpresa la falla.

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La falla coincidió con el plazo de 72 horas para dar de baja a las líneas con terminación 0 que no han sido registradas. Foto: Redes sociales

Según diversos usuarios la caída afecto a los clientes del esquema de prepago, al no registrar las recargas sino hasta horas después,

La falla coincidió con el plazo de 72 horas para dar de baja a las líneas con terminación 0 que no han sido registradas. Foto: Redes sociales

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