Tras conquistar a las redes sociales con su historia, “Solovino”, el perrito despachador de gasolinera en Toluca que fue adoptado por los trabajadores de la estación ubicada en Pino Suárez y Tollocan, apareció muerto este 18 de agosto.

Portando orgulloso una camiseta de color gris y corbata, "Solovino" se convirtió en un elemento clave en el grupo de despachadores, quienes lo adoptaron, haciéndose cargo de su alimento y de darle cuidados médicos.

De acuerdo con los empleados de la gasolinera la "JET", un día llegó cansado y con frío, por ello decidieron resguardarlo de las bajas temperaturas, desde entonces decidió quedarse.

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Decenas de usuarios en redes sociales intentan dar con el responsable. Foto: El Universal Estado de México

Muere “Solovino”, perrito despachador de gasolinera en Toluca

Su historia pasó de boca en boca entre los clientes, hasta convertirse en la sensación del lugar. Asimismo conquistó a las redes sociales al ser nombrado supervisor estrella de la estación.

Sin embargo, los trabajadores reportaron esta mañana que “Solovino” fue atropellado en la gasolinera y debido al impacto, murió. De acuerdo con las versiones, los despachadores escucharon el rechinar de llantas y observaron que el responsable escapó del lugar.

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La noticia desató una ola de indignación, por lo que decenas de usuarios en redes sociales exigen dar con el responsable, pidiendo justicia para “Solovino”.

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🐶💔 ‼️ADIÓS A “SOLOVINO”, EL PERRITO DESPACHADOR DE GASOLINA QUE CONQUISTÓ A #Toluca #Edomex‼️ ⛽😢



👉La tristeza llegó a la gasolinera La Jet, en #Toluca, luego de que “Solovino”, el lomito que se convirtió en parte del equipo de #despachadores, perdiera la vida tras ser… pic.twitter.com/vBywyFwn19 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) August 18, 2026

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