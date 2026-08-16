La alcaldía Benito Juárez realizará la Feria Anual del Empleo, Emprendimiento y Servicios 2026, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre empresas y personas buscadoras de empleo, así como impulsar el emprendimiento y el consumo local.

El evento tendrá lugar los días 20 y 21 de agosto, de 10:00 a 16:00 horas, en la explanada de la demarcación. Contará con la participación de 76 empresas del sector privado, que pondrán a disposición de la población 750 vacantes para perfiles operativos, técnicos, auxiliares y administrativos de diversos giros.

La alcaldía apuntó que con estas acciones reafirman que uno de los compromisos del edil Luis Mendoza consiste en ofrecer a las y los vecinos mejores oportunidades para su desarrollo profesional y contribuir al fortalecimiento de la economía de las familias benitojuarenses, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.

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Cabe destacar que más del 25% de las empresas participantes tienen presencia en la demarcación, lo que posiciona a Benito Juárez como un importante polo económico de la Ciudad de México, con actividad en sectores como servicios, atención al cliente, hotelería y ventas.

Asimismo, participarán instituciones educativas que ofrecen cursos de capacitación, así como 20 emprendimientos que pondrán a disposición de las y los asistentes sus productos y servicios.

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Esta feria forma parte de los esfuerzos que el área de Bolsa de Empleo y Vinculación Profesional ha realizado desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha. Estas acciones han permitido atender a dos mil 588 personas mediante servicios de orientación, intermediación y vinculación con empresas.

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Actualmente, la Bolsa de Empleo cuenta con siete mil 623 vacantes disponibles de 165 empresas registradas; además de servicios especializados para personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual, adultos mayores y migrantes. Durante este periodo, 718 buscadores de empleo han sido vinculados con alguna empresa.

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De igual forma, se han realizado siete jornadas de empleo y Mypes, que han beneficiado a 255 personas, así como seis ferias de empleo, en las que se ha brindado atención a 271 personas.

mahc/LL