La imagen actual de la Alameda Central dista de la que dejó la remodelación de 2012. Catorce años después, los andadores del parque más antiguo de América están ocupados por el comercio ambulante, jóvenes en patineta y un kiosco con acceso restringido.

El agua de las fuentes que entonces amenizaban con su baile e iluminación el andar de los visitantes, ahora se ven desgastadas, con algunas piezas rotas e, incluso, rodeadas de puestos que ofertan elotes o chicharrones.

El Hemiciclo a Juárez permanece cercado por vallas metálicas que han sido pintadas con la bandera de Palestina, hasta colectivos instalaron el antimonumento por Palestina como rechazo al conflicto en Gaza. Atrás del monumento el piso está roto, al igual que en varias zonas de los andadores; algunas bancas lucen con pintas.

CIUDAD DE MÉXICO, 11AGOSTO2026.- Recorrido por la alameda central para nota de metrópoli. FOTO: DIEGO SIMON SANCHEZ

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En un recorrido se observó que impera la presencia de comerciantes, desde su límite con la calle peatonal Ángela Peralta hasta el otro extremo con Doctor Mora.

Los viernes, sábados y domingos, el paso de los peatones se complica más debido a la presencia de toreros que ofertan pantalones, zapatos, artesanías, peluches y demás productos de origen chino.

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-Los trabajos de remozamiento se prolongaron por ocho meses, tiempo en que permaneció cerrado el jardín. Foto: Rebeca Argumedo

“Los fines de semana esto es un caos”, mencionó una de las comerciantes de papas y refrescos. De acuerdo con la ambulante, desde hace un año se incrementó el número de vendedores en la zona y hay más de 10 grupos para controlar el área.

A pesar de que hay varios letreros a lo largo de la Alameda que advierten que no está permitido el comercio, la entrada con mascotas y el uso de bicicletas o patinetas, nada de esto se respeta.

“Es un parque muy bonito, pero hay zonas donde hay muchos ambulantes y la verdad es incómodo. (...) Como turista también me hubiera gustado poder ver el Hemiciclo a Juárez limpio, pero está cercado”, comentó Berenice.

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Aspectos del Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central de la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador El Universal

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2012: Rehabilitación

En 2012, el Gobierno de la Ciudad de México destinó 240 millones de pesos para la rehabilitación de la Alameda Central, la cual permaneció cerrada durante ocho meses hasta su reinauguración el 26 de noviembre de ese año.

Felipe Leal, arquitecto encargado de dicha intervención, explicó que previo a esta rehabilitación los pavimentos del parque estaban rotos, ya que eran de un adoquín muy blando. También se identificaron 300 árboles enfermos y zonas verdes muy maltratadas, así como contaminación en la tierra por los aceites que se vertían por la venta de alimentos.

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“El kiosco ya no tenía la cubierta adecuada. En fin, era un desastre. Y tenía una invasión de cerca de 600 y 700 vendedores ambulantes”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Indicó que como parte de los trabajos se dio mantenimiento a todas las bancas y a las esculturas; se remozó la cubierta del kiosco y repararon las fuentes.

Como parte de la intervención se repararon las fuentes y colocaron luces led. Foto de Ramon Romero.

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“Había un presupuesto que tenía la Autoridad del Espacio Público, en aquel momento existente para el mantenimiento. Había 15 millones de pesos al año para mantenimiento de la Alameda, es decir, un poco más de un millón de pesos mensuales para el mantenimiento extraordinario”, refirió.

Felipe Leal comentó que esta medida operó algunos años, pero después hubo cambios administrativos. “Hasta 2020 se mantuvo en ese estado, después vino todo un detrimento, desapareció la Autoridad del Espacio Público y lo pasaron al área secundaria de la Secretaría de Obras. Ya no tenían el mismo presupuesto, lo mantenían, pero no con el rigor que tenían en un principio”.

Ante la situación actual del parque, descartó que esté en decadencia, pero sí lo calificó como un decaimiento. Por lo tanto, advirtió que si no se realiza el mantenimiento a las instalaciones y se atiende el tema del ambulantaje, podría volver a un caso similar previo a la rehabilitación de 2012.

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“Es una amenaza lo que está viviendo [la Alameda], día con día está amenazada. Y cada día que pasa se deterioran más sus áreas verdes, sus pavimentos, sus fuentes y, sobre todo, el uso, un uso inclusivo para todos los sectores de la población”, agregó.

Reinauguración de la alameda central en México DF. Foto: Raúl Estrella

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Monumento histórico

La Alameda Central ha tenido varias intervenciones a lo largo de su historia. Entre ellas está la de 1973, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal demolió el pergolado; se pavimentaron calzadas y glorietas con cantera; se repararon fuentes, esculturas y el único kiosco que hasta la fecha se mantiene en el parque; además se introdujo un nuevo sistema de drenaje y riego, según recordó la historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ramona Pérez Bertruy.

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“Se trata de un jardín histórico y, en términos de conservación, debe de ser tratado como tal, por lo que una intervención debe ser con el menor impacto posible para preservar su originalidad”, afirmó a este diario.

Respecto a la situación actual del parque, la académica refirió que las personas dedicadas al ambulantaje tienen el derecho al trabajo, pero lo que no se vale es invadir el área pública ni un sitio patrimonial.

En ese sentido, recordó que el 27 de noviembre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial un decreto para la salvaguarda y administración de la Alameda Central en su carácter de espacio abierto monumental en la categoría de parque urbano.

“Pondría carteles [en el parque] para comunicar al usuario y a los vendedores ambulantes el significado que tiene la Alameda. Hacer una labor educativa para que la gente entienda la importancia que tiene el espacio, que no es cualquier espacio verde, es un monumento”, afirmó.

Como parte de la intervención se repararon las fuentes y colocaron luces led. Foto de Ramon Romero.

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Reordenamiento, pendiente

Daniel Reyes Magaña, doctor en arquitectura y especialista en conservación de paisajes y jardines, dijo que podría generarse una estrategia para permitir el ingreso de vendedores de manera muy controlada, pero esto podría fomentar la actividad comercial en la zona.

“Se podría integrar el comercio informal tratando de llevar a cabo una estructuración, pero es complejo, porque una vez permitida la entrada puede que se fomenten más usos que no son los correctos”, comentó.

Irving Iván Reyes Lara, maestro en Planeación Territorial de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que debe llegarse a un punto medio con los comerciantes, pero descartó que la Alameda Central necesite una intervención tan completa como la que tuvo en 2012.

Ciudad de México 13 agosto 2026 Aspectos del estado en el que se encuentra la alameda Central. foto: Fernanda Rojas/ El Universal

“Hay que recuperar los espacios públicos, entablar un diálogo con los comerciantes para que aquello que ya existe y se le da cuidado pueda salvaguardarse. Lo que no debe ser es que estas reglas sean impuestas, si existe esa tensión, la situación se va a complicar. Habría que impulsar medidas menos coercitivas para que esta recuperación del espacio público sea de la mejor forma”, subrayó.

En conferencia de prensa del 27 de julio, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, aseguró que lograron reducir a la mitad el número de comerciantes que se instalan en la Alameda, los cuales, indicó, son alrededor de 150 vendedores. Además, afirmó que se replantearía la estrategia para atender el ambulantaje.

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