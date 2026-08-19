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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado en la Ciudad de México para este miércoles 19 de agosto.
Se espera aumento de nublados por la tarde que darán paso a lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se esperan lluvias fuertes en la mayor parte de la CDMX entre las 14:00 de la tarde y las 00:00 horas de este jueves.
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Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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