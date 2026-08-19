La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay pruebas que liguen a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con grupos del crimen organizado; y aseguró que las autoridades de Estados Unidos tampoco han investigado a la mandataria estatal.

“No hay nada de las autoridades de Estados Unidos, a las autoridades mexicanas que digan que hay una investigación”, defendió durante la conferencia matutina de este miércoles 19 de agosto.

Al insistir sobre información que ligan a la gobernadora morenista con narcotraficantes, de acuerdo con reportajes y notas periodísticas, la mandataria respondió que no son acusaciones oficiales: “es un medio de comunicación que dice, nosotros no tenemos otra información. Oficial, no hay ninguna información”, reiteró.

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La Jefa del Ejecutivo también explicó que en caso de que haya investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que informar, sin embargo, aseguró que no hay información oficial, a pesar de audios filtrados en donde se escucha que Marina del Pilar buscó ayuda de Estados Unidos para cooperación y establecer reuniones presenciales.

“Tiene que informarlo la Fiscalía, pero hasta donde tengo entendido, no. Entonces, es muy difícil a través de la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial. Y en todos los casos, como siempre lo hemos dicho, pruebas que sean acordes con el sistema penal acusatorio mexicano”, sostuvo esta mañana.

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El mes pasado, Marina del Pilar afirmó que sus conversaciones filtradas solo se tratan de pláticas para recuperar la visa que Estados Unidos le canceló a ella y a su entonces esposo Carlos Torres en mayo de 2025, sin explicaciones de por medio. Además, presentó una denuncia contra quienes resulten responsables de difundir los audios donde se le escucha hablar sobre su visa e intermediarios, presuntamente, del FBI.

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La gobernadora emitió una postura sobre el contenido de los audios revelados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón, en los que se perfilan negociaciones entre Marina del Pilar Ávila y presuntas autoridades de agencias de seguridad de Estados Unidos.

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Y aseguró que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez fue quien le propuso acercarse con intermediarios de autoridades estadounidenses que podrían ayudarle a recuperar su visa y con quienes se reunió y conversó para luego convertirse en grabaciones filtradas a la prensa.

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