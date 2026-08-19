El publicista Augusto Elías y Paullada acusó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de guardar silencio ante lo que calificó como la "destrucción sistemática" de las instituciones que garantizan la democracia en México.

A través de una carta dirigida al presidente de dicho Consejo, José Medina Mora, de la cual EL UNIVERSAL tiene una copia, detalló que esto comenzó en 2018, cuando Morena llegó al poder.

"La Voz de los Empresarios, el máximo organismo de la iniciativa privada nacional, comenzó a manifestar una súbita y notoria afonía, que al cabo de estos últimos ocho años se ha vuelto crónica", comentó.

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Elías y Paullada consideró que el silencio podría interpretarse como una "tácita complicidad con las acciones gubernamentales".

Destaca labor de periodistas

En contraste, destacó que las únicas voces que se han escuchado han sido las de periodistas, analistas y líderes de opinión quienes "tomaron la estafeta de la libertad y la democracia".

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Entre ellas y ellos están Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, Joaquín López-Dóriga, José Woldenberg, Luis Cárdenas, entre otras y otros.

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"Publican en los medios de comunicación a su alcance en las principales ciudades del país. Desde el primer momento hasta el día de hoy, estas personas siguen alzando la voz denunciando los atropellos a nuestras instituciones democráticas", dijo.

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Sector empresarial, referente de la opinión

El dueño de Augusto Elías Publicidad consideró al sector empresarial, además de un factor económico fundamental del Producto Interno Bruto (PIB), un referente de la opinión de la iniciativa privada y no gubernamental.

"Por ello, el prolongado silencio de la voz empresarial resulta elocuente. Cabe decir que se trata de un silencio que todos escuchan. Un silencio estruendoso", declaró.

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Cuestionó si la misión del Consejo de la Comunicación (Ser la Voz de las Empresas en México que posiciona e impulsa la labor empresarial para generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas) continúa vigente.

"O es que ¿hay una causa de interés nacional mayor que la de documentar y combatir, a través de todos los medios de comunicación, la deliberada, sistemática y anticonstitucional destrucción de nuestras instituciones democráticas?", concluyó.

Carta de Augusto Elías y Paullada al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora. Foto: Captura de pantalla / Cortesía

Carta de Augusto Elías y Paullada al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora. Foto: Captura de pantalla / Cortesía

Carta de Augusto Elías y Paullada al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora. Foto: Captura de pantalla / Cortesía

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