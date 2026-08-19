Economía | 19-08-26 | 08:59 |

El Gobierno de México expresó su preocupación por la decisión preliminar del (DOC, por sus siglas en inglés) en contra de la .

De acuerdo con el DOC, determinó que productores mexicanos hacen en las exportaciones de fresa en la temporada invernal, es decir, que se exporta un producto a un precio inferior a su valor normal.

El DOC sitúa el dumping entre el 3.37% y el 5.28% dependiendo de la empresa y, en promedio, la magnitud es estimada del 4.83% para la mayoría de los exportadores mexicanos.

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El Gobierno de México dará un seguimiento a las etapas posteriores hasta el momento de la resolución del caso por parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés), que se conocerá en el 2027.

Además de que los supuestos en que se basa el DOC no son consistentes con el “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994” de la OMC (acuerdo antidumping) y diversos artículos del .

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Dumping en exportaciones de fresa

Los productores del estado de Florida presentaron una solicitud ante el DOC y el para la imposición de derechos antidumping contra las exportaciones mexicanas.

Dicha solicitud fue presentada el 31 de diciembre del 2025, la cual se basó en la diferenciación de las "fresas de invierno" y de las fresas en general, así como de algunos estados del conjunto del mercado de EU.

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Sin embargo, en marzo del 2026, el ITC concluyó que no había bases para aceptar la existencia del producto “fresas de invierno”, además de que no existían bases para aceptar que en hubiera un mercado regional de dicho producto.

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Aun así, en resolución preliminar de la investigación, el DOC mantiene ambos conceptos. El fallo de la institución podrá ser usado como antecedente para otros productos estadounidenses contra otras exportaciones hortofrutícolas mexicanas.

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Impacto de la exportación de fresa en México

La fresa mexicana es cultivada por casi 5 mil productores, de los cuales el 97% tienen 10 hectáreas o menos de dicho cultivo, por lo que en su cadena se emplean 151 mil personas aproximadamente. Siendo así que en 2025 se exportaron 263 mil toneladas de fresa a EU con un valor de mil millones de dólares.

De acuerdo con el Gobierno de México, la resolución hace una aplicación arbitraria de dos conceptos que alteran la naturaleza de la investigación antidumping.

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Por lo que, en caso de confirmarse la resolución, se causará un perjuicio a los 5 mil productores de fresa.

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