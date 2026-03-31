Investigación de EU contra fresa mexicana sigue en fase técnica, reporta el CNA; dictamen preliminar saldría a mediados de año

La investigación por dumping que inició el gobierno de Estados Unidos el pasado 5 de enero contra las fresas mexicanas continúa en su fase técnica, con el objetivo de emitir el fallo preliminar a mediados de este año, informó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El pasado 27 de febrero la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) decidió continuar con el proceso sin establecer aranceles o restricciones de manera preliminar.

Además, determinó analizar las exportaciones del periodo que va del 1 de noviembre de 2024 al 31 de marzo de 2025, y eligió a dos empresas exportadoras mexicanas sobre las cuáles hará la investigación.

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La investigación se encuentra en una fase de revisión técnica detallada. Dos empresas exportadoras mexicanas han sido seleccionadas para un análisis específico que incluye precios de exportación, volúmenes de venta y costos de producción.

En un comunicado, el organismo explicó que el ITC realiza un análisis en torno a las exportaciones mexicanas que se envían al mercado estadounidense durante la temporada de invierno.

El objetivo es determinar si estas exportaciones afectan a los productores estadounidenses y si es necesario poner una cuota antidumping a la fresa mexicana, lo que afectaría las exportaciones.

Se evalúa si las exportaciones mexicanas han causado un daño real a la industria fresera estadounidense. Si no se demuestra afectación, el proceso podría concluir sin medidas adicionales.

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Al año se exportan aproximadamente 353 mil toneladas de fresa fresca a Estados Unidos, de un total de 610 mil toneladas de fresa, lo que genera ingresos de cerca de mil 144 millones de dólares, de acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Mientras tanto, el sector fresero mexicano mantiene una colaboración activa y transparente con las autoridades estadounidenses, además de operar en un marco de legalidad y colaboración institucional para garantizar condiciones justas de competencia.

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