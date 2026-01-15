El Gobierno de México mantiene abiertas investigaciones antidumping contra las importaciones de manzana y carne de cerdo provenientes de Estados Unidos, confirmó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, al subrayar que estas acciones son compatibles con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuando se acredita competencia desleal.

Ebrard explicó que la legislación comercial de ambos países contempla mecanismos para la imposición de aranceles o cuotas compensatorias, siempre y cuando se demuestre la existencia de prácticas de dumping que afecten a los productores nacionales.

“Nosotros acabamos de iniciar el antidumping respecto a manzana, hay otro respecto a cerdo. Si te demuestro que hay un dumping, sí te puedo imponer una cuota compensatoria, y eso es compatible con el tratado”, señaló el funcionario.

El titular de Economía precisó que lo que resulta incompatible con el T-MEC es la aplicación de medidas unilaterales sobre materias reguladas por el acuerdo comercial, sin que exista un procedimiento claro y expedito de solución de controversias.

En ese sentido, indicó que uno de los principales objetivos de México en la revisión del tratado es fortalecer dichos mecanismos.

“¿Cuál es el objetivo final? Reducir la incertidumbre sobre la aplicación del tratado, lo más que podamos. Ese es el objetivo que además lo comparten todas las empresas de los tres países”, afirmó.

Ebrard detalló que México busca que el T-MEC sea más ágil y que abarque más campos, con reglas claras que den certidumbre a los inversionistas y productores de la región de América del Norte.

Asimismo, destacó la necesidad de que las disposiciones del acuerdo se apliquen de manera equitativa entre los tres países.

