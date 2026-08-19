El Gobierno de la Ciudad de México donó dos predios al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

En la Gaceta Oficial de este miércoles, la Jefatura de Gobierno publicó los decretos por los que se desincorpora de los bienes del régimen del dominio público de la Ciudad de México a dos inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Álvaro Obregón, para su posterior donación a los servicios de salud antes mencionados.

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El primero es un inmueble con superficie de 161.09 metros cuadrados, ubicado en calle 5 de mayo esquina con eje 5 sur (Purísima) sin número, en la colonia Apatlaco, alcaldía Iztapalapa.

El segundo es un inmueble con superficie 193.47 metros cuadrados, localizado en avenida Tamaulipas sin número, esquina Alto Lerma, Colonia Corpus Christi, alcaldía Álvaro Obregón.

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