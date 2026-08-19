En los últimos años, las historias relacionadas con el narcotráfico han encontrado un espacio constante en el cine y la televisión. Sin embargo, para Noé Hernández, "La Captura" busca contar el fenómeno desde otra perspectiva: la de los policías que participaron en uno de los operativos más importantes contra Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo".

En la película, el actor hidalguense interpreta a Héctor Rosales, uno de los elementos que participaron en la vida real en la recaptura del narcotraficante después de su fuga de prisión. Para Hernández, la cinta evita convertir al criminal en el centro de la historia y apuesta por mostrar el trabajo de quienes participaron en el operativo.

“Sobre todo es una historia con un enfoque distinto, es decir, no se trata de glorificar al narco ni meter al narco dentro de la historia”, comentó.

El actor comparte créditos con Alfonso Herrera, quien interpreta al oficial Arturo Carmona. Para Hernández, ambos personajes representan la posibilidad de contar una historia sobre la justicia desde el trabajo de quienes decidieron cumplir con su responsabilidad.

“Son dos personajes que hicieron muy bien su trabajo y que más bien es un llamado, una apuesta a que todos, desde donde estemos, desde la trinchera que hagamos, pues hagamos nuestro trabajo bien, honradamente”, señaló.

¿Quién es Noé Hernández?

Noé Hernández Álvarez es un actor mexicano nacido el 10 de noviembre de 1969 en Atitalaquia, Hidalgo. Estudió Artes Dramáticas en la Universidad Autónoma del Estado de México y, antes de dedicarse de lleno a la actuación, trabajó como profesor de secundaria y participó en teatro experimental.

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Su carrera cinematográfica comenzó con pequeños papeles hasta que obtuvo mayor reconocimiento con "Miss Bala". Posteriormente participó en películas como "La Tirisia", "600 Millas", "Ocho de Cada Diez", "Kokoloko" y "Pedro Páramo", además de series como "La Hermandad" y "Celda 211".

A lo largo de su trayectoria, el actor ha sido reconocido con premios Ariel por sus actuaciones en "La Tirisia", "600 Millas" y "Ocho de Cada Diez".

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