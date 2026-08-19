Washington.— El presidente estadounidense Donald Trump negó ayer que haya conversaciones en curso o previstas con Irán, y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, como un nuevo territorio de Estados Unidos.

Aunque las hostilidades han disminuido tras los bombardeos israeloestadounidenses y las represalias iraníes de las primeras semanas, la situación sigue tensa en la región, tras casi seis meses de guerra.

Emiratos Árabes Unidos suspendió todos los intercambios comerciales y financieros con Irán, anunció la diplomacia emiratí en X.

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“A la luz de las escaladas regionales (...) se suspendieron hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán”, declaró Afra Al Hameli, directora de comunicación del ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos.

El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, “rechazó categóricamente la afirmación de Emiratos Árabes Unidos de que Irán había lanzado un misil hacia ese país”, calificándola de perjudicial para la confianza regional y los esfuerzos de seguridad.

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Emiratos Árabes Unidos emitió antes, por primera vez en un mes, una alerta telefónica en la que llamaban a la población a ponerse a salvo ante “amenazas de misiles”.

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Mientras, Trump aseguró que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”.

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“El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas”, escribió en su red Truth Social. Esta declaración podía causar confusión, después de que el emisario de EU y yerno de Trump, Jared Kushner, mencionara el lunes unas discusiones “muy positivas y animadas”.

Una fuente estadounidense explicó a la AFP que esas conversaciones se suspendieron y Trump pidió a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerca a las posiciones de EU. El gobierno de Trump le ha dicho a Omán que se opone a partes del acuerdo, el cual aún no se da a conocer, según funcionarios al tanto de la postura de EU.

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