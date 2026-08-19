Hay prendas que sabemos perfectamente cuándo deben pasar por la lavadora, pero con el brasier la historia cambia. ¿Hay que lavarlo después de cada uso? ¿Se puede volver a usar durante varios días? ¿Qué pasa si no sudaste? La respuesta depende de factores como el tiempo que lo llevaste puesto, la temperatura, cuánto sudaste y el contacto que tuvo con tu piel.

A diferencia de la ropa interior, que sí debe lavarse después de cada uso, los brasieres pueden utilizarse más de una vez antes de lavarlos, siempre que estén limpios, secos y no tengan olor.

Así puedes lavar tu brasier. Foto: Freepik

¿Cada cuánto debes lavar tu brasier?

No hay un número exacto de usos que funcione para todas las personas. Como regla práctica, un brasier puede usarse varias veces antes de lavarlo, siempre que no haya acumulado sudor, humedad, manchas u olor.

La clave está en rotar los brasieres. En lugar de utilizar el mismo todos los días, alternar entre diferentes piezas permite que el elástico y las fibras recuperen su forma y evita que una sola prenda esté constantemente expuesta al sudor y a la grasa natural de la piel.

Si lo utilizaste durante pocas horas, no hiciste ejercicio y prácticamente no sudaste, puedes volver a usarlo. En cambio, si fue un día caluroso o pasaste varias horas con él puesto, probablemente necesitará un lavado antes.

¿Cuándo debes lavar un brasier inmediatamente?

Hay situaciones en las que no conviene pensar en cuántas veces lo has usado. Si el brasier presenta cualquiera de estas señales, es momento de lavarlo:

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Tiene olor a sudor.

Está húmedo.

Presenta manchas.

Lo utilizaste para hacer ejercicio.

Sudaste considerablemente durante el día.

Tuviste contacto con algún producto que pueda dejar residuos en la tela.

Sentiste irritación o incomodidad en la piel después de utilizarlo.

El sudor y la humedad pueden quedarse entre las fibras de la prenda y, junto con los aceites naturales de la piel, hacer que necesite una limpieza más frecuente.

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¿Qué pasa si usas demasiado un brasier sin lavarlo?

Además de la cuestión de higiene, existe otra razón para prestar atención a la frecuencia de lavado: la acumulación de sudor, grasa y residuos puede afectar la frescura de la prenda y provocar molestias en la piel.

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Sin embargo, lavar un brasier después de cada puesta tampoco significa necesariamente que vaya a durar más. Los ciclos frecuentes de lavado, el agua demasiado caliente, la fricción y el uso incorrecto de la secadora pueden deteriorar las fibras y, especialmente, el elástico.

Por eso, encontrar un equilibrio es importante: lavarlo cuando realmente lo necesita y hacerlo de la manera adecuada.

Muchas veces lavar el brasier depende del uso que le des. Foto: Freepik

¿Cómo lavar un brasier para que dure más?

Los brasieres suelen tener estructuras delicadas, elásticos, broches y, en algunos casos, copas con relleno. Para conservarlos en buen estado durante más tiempo, lo primero es revisar siempre la etiqueta de cuidado.

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Cuando sea posible, el lavado a mano con agua fría o ligeramente tibia y un detergente suave ayuda a reducir la fricción. Si utilizas lavadora, puedes colocarlo dentro de una bolsa de lavado para prendas delicadas y elegir un ciclo suave.

Otro punto importante es el secado. El calor excesivo puede dañar el elástico, por lo que conviene evitar la secadora cuando las instrucciones de la prenda indiquen que no es recomendable. Y antes de volver a guardarlo, asegúrate de que esté completamente seco.

Te contamos cada cuánto lavar tu brasier. Foto: Creada con IA

Entonces, ¿cuántas veces puedes usar un brasier?

La respuesta corta es: no existe una cifra universal. Si el brasier está limpio, seco, no tiene olor y no estuvo expuesto a mucho sudor, puede volver a utilizarse. Si ya huele, está húmedo, tiene manchas o lo usaste durante una actividad física, es momento de lavarlo. Más que contar los días, aprende a leer las señales de la propia prenda. Tu brasier te dirá cuándo ya necesita una visita a la lavadora.

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