Hay pocas cosas tan agradables como ponerte una camisa recién lavada y que conserve ese aroma limpio durante horas. Pero conseguir que tu ropa huela rico todo el día no depende únicamente del detergente o del suavizante: también influyen la forma en que la lavas, cómo la secas y hasta dónde la guardas.

Si quieres que ese olor fresco permanezca por más tiempo, hay algunos hábitos sencillos que pueden hacer la diferencia sin necesidad de perfumar constantemente tus prendas.

Te contamos cómo hacer que tu ropa huela rico. Foto: Creada con IA

¿Cómo hacer que tu ropa huela rico todo el día?

No sobrecargues la lavadora

Cuando metes demasiada ropa en la lavadora, las prendas tienen menos espacio para moverse y el agua y el detergente no se distribuyen de la misma manera.

Además, una carga demasiado grande puede dificultar que las prendas se enjuaguen y sequen correctamente. Deja un poco de espacio libre en el tambor y, cuando sea posible, separa las prendas muy pesadas de las más ligeras.

No abuses del detergente ni del suavizante

Podría parecer que utilizar más producto hará que la ropa huela más, pero no necesariamente. El exceso de detergente puede dejar residuos en las fibras, mientras que demasiado suavizante puede acumularse en algunas prendas. Lo mejor es seguir la cantidad recomendada por el fabricante del producto y considerar el tipo de carga que estás lavando.

Usa el suavizante necesario. Foto: Freepik

Saca la ropa de la lavadora cuanto antes

Este paso parece pequeño, pero es uno de los más importantes. Dejar la ropa húmeda dentro de la lavadora durante mucho tiempo puede hacer que adquiera un olor desagradable.

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Cuando termine el ciclo, saca las prendas y ponlas a secar lo antes posible. La humedad acumulada es enemiga de ese aroma a ropa recién lavada.

El secado también importa

Procura que las prendas se sequen por completo antes de doblarlas y guardarlas. Si tienes espacio, evita amontonar varias piezas todavía húmedas o ligeramente mojadas.

La ventilación ayuda a que el proceso sea más rápido y evita que la ropa quede con ese olor a humedad que puede aparecer cuando no se seca correctamente.

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El truco para que tu ropa huela rico al guardarla

El aroma también puede conservarse en el clóset. Mantén el espacio limpio, seco y ventilado, y evita guardar prendas que todavía tengan humedad.

Para sumar un toque aromático, puedes colocar sachets perfumados para ropa dentro del clóset o los cajones, siempre procurando que no estén en contacto directo con prendas delicadas si el fabricante del producto no lo recomienda.

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También es buena idea no guardar ropa sucia durante demasiado tiempo. Incluso cuando una prenda parece estar limpia, los restos de sudor, perfumes o productos corporales pueden generar malos olores si permanece varios días en el cesto.

Rociar tus prendas con perfume puede ayudar a que huelan rico todo el día. Foto: Creada con IA

Perfuma tus prendas, pero sin exagerar

Si te gusta que tu ropa tenga un aroma más evidente, existen brumas textiles y productos específicos para perfumar prendas. Úsalos de acuerdo con sus indicaciones y prueba primero en una zona poco visible, especialmente si se trata de ropa delicada. La clave está en que el perfume complemente el olor de la ropa limpia, no que lo sustituya.

Y no olvides la lavadora

A veces el problema no está en la ropa, sino en la propia máquina. La humedad que queda después de cada ciclo puede favorecer la aparición de malos olores.

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Después de lavar, deja abierta la puerta o tapa de la lavadora para permitir que se ventile y sigue las recomendaciones del fabricante para limpiarla periódicamente.

Porque sí: para conseguir que tu ropa huela rico todo el día, el secreto empieza mucho antes de ponértela.

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