Cancún, Q. Roo. - La expresidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado, actual directora general del Instituto Tecnológico Superior de la Zona Maya, falleció hoy en un accidente automovilístico registrado sobre la carretera federal 307, rumbo a Chetumal.

El accidente ocurrió antes de las 11 horas, tiempo de Quintana Roo, cerca de la comunidad de Uh May.

Hasta el momento se encuentra en proceso la recopilación de información sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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Tras conocerse su fallecimiento, la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales.

Muere Paoli Perera, exalcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en accidente automovilístico; dirigía Tecnológico de la Zona Maya. Foto: Especial.

“Con un profundo pesar, lamento externar, el fallecimiento de Paoly Perera Maldonado, expresidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, y actualmente, directora general del Tecnológico de FCP, quien perdió la vida en un accidente automovilístico”, expresó

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La gobernadora extendió sus condolencias a la familia de Perera Maldonado, particularmente a su esposo e hijos, así como a sus amigos y seres queridos.

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“A su familia, esposo e hijos, todo nuestro cariño y nuestras condolencias para sus amigos y seres queridos, deseamos gran fortaleza ante esta irreparable y dolorosa pérdida”, señaló.

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Perera Maldonado ocupó la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto y posteriormente continuó vinculada a la administración pública y al sector educativo, hasta asumir la dirección general del Instituto Tecnológico Superior de la Zona Maya.

dmrr