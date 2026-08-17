Tus pies soportan el peso de tu cuerpo todos los días, pasan horas dentro de los zapatos y están expuestos al roce constante, pero pocas veces reciben la misma atención que otras partes del cuerpo, por eso, es importante brindarles cuidados que ayuden a mantener su piel suave, hidratada y en buenas condiciones.

Mantener los pies suaves no depende únicamente de aplicar crema cuando la piel comienza a sentirse seca, la limpieza, la exfoliación y la hidratación forman parte de una rutina que puede ayudar a mejorar su apariencia y textura, además, prestar atención a las zonas que reciben mayor presión o roce permite atenderlas antes de que la piel se vuelva áspera o aparezcan durezas.

Dale a tus pies la atención que necesitan para mantenerlos suaves. Foto: Freepik

¿Cuáles son los pasos a seguir para que tus pies siempre estén suaves?

Para conseguirlo, puedes incorporar algunos hábitos sencillos que no requieren demasiado tiempo y que pueden convertirse en parte de tu rutina diaria, desde la forma en que lavas y secas tus pies hasta los productos que utilizas para mantenerlos cuidados, estos pasos pueden ayudarte a conservar una piel más tersa y agradable al tacto.

Nivea recomienda incorporar el cuidado de los pies a la rutina personal mediante acciones sencillas que ayuden a mantener la piel limpia, hidratada y libre de asperezas, más allá de atenderlos cuando aparecen grietas o durezas, mantener cierta constancia puede ayudar a conservar una textura más suave y agradable.

Limpia tus pies: dedica unos minutos a lavarlos diariamente con agua y jabón,después, sécalos por completo, especialmente entre los dedos, para evitar que quede humedad acumulada.

Elimina las asperezas: para las zonas donde la piel suele endurecerse, puedes utilizar una piedra pómez con movimientos suaves. Lo importante es no excederse, ya que una exfoliación demasiado agresiva puede irritar la piel. Este paso se puede hacer semanal o quincenalmente, según necesites.

Hidrátalos después del baño: aplica una crema hidratante cuando la piel esté limpia y seca, concentrándote en los talones y la planta, que suelen necesitar mayor atención.

Dales un cuidado extra por la noche: como complemento, puedes utilizar productos emolientes como vaselina para reforzar la hidratación. Aplícala antes de dormir y deja que actúe durante la noche.

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¿Cómo eliminar la dureza de los pies?

Talones ásperos, pies endurecidos y pequeñas callosidades pueden hacer que los pies pierdan esa sensación de suavidad que buscamos, para recuperar una textura más uniforme, puedes dedicarles unos minutos de cuidado y prestar especial atención a las zonas donde la piel suele acumular mayor grosor.

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Suaviza la piel primero: antes de tratar las zonas endurecidas, sumerge los pies en agua tibia durante algunos minutos. Esto ayudará a que la piel se ablande y sea más fácil trabajarla.

Lima las zonas ásperas: una piedra pómez puede ayudarte a disminuir poco a poco la acumulación de piel endurecida en talones y plantas. Hazlo con movimientos suaves y sin ejercer demasiada presión.

No exageres con la exfoliación: retirar células muertas puede mejorar la textura de los pies, pero hacerlo con demasiada frecuencia puede provocar irritación. Lo mejor es hacerlo de manera ocasional y según las necesidades de tu piel.

Termina con hidratación: después de este proceso, aplica una crema en las zonas que trabajaste para aportar hidratación y mantener la piel más flexible. Los talones suelen necesitar especial atención.

Dedicar atención a los pies no solo ayuda a que luzcan mejor, también permite mantener la piel en buenas condiciones y detectar a tiempo cambios como resequedad, durezas o grietas,no se trata de tener una rutina extensa, sino de ser constante. El secreto para unos pies suaves está en los pequeños cuidados.

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