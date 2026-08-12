El verano está llegando a su última etapa, pero todavía quedan varias semanas para experimentar con el maquillaje antes de volver por completo a los tonos más sobrios del otoño. Y si hay un elemento que puede transformar un beauty look sin necesidad de cambiar toda la rutina, ese es el eyeliner.

Aquí reunimos cuatro propuestas para despedir el verano con una mirada diferente.

1. Delineado azul: el toque de color que refresca la mirada

El azul vuelve a aparecer como una de las opciones más fáciles para experimentar con el maquillaje. En lugar de cubrir todo el párpado, puedes llevarlo como un trazo fino a ras de las pestañas inferiores o superiores.

El resultado es una mirada más luminosa y gráfica sin necesidad de recurrir a un maquillaje demasiado elaborado. Para mantener el protagonismo en los ojos, combínalo con piel natural, rubor en tonos rosados y labios glossy.

Eyeliner en tono azul. Foto: Instagram @tati.sru

2. Delineado cereza: la alternativa al clásico negro

Los tonos rojos y cereza también encontraron su lugar alrededor de los ojos. Un delineado en este color aporta intensidad, pero conserva una apariencia más inesperada que el negro tradicional.

Puedes llevarlo siguiendo la línea de las pestañas o extenderlo ligeramente hacia el extremo exterior del ojo. Para un resultado más coordinado, acompáñalo con labios en la misma gama, aunque en una versión más suave.

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3. Delineado metálico: cuando el brillo está en la mirada

Los acabados metálicos son otra manera de darle protagonismo a los ojos. Un delineado plateado, especialmente colocado en el lagrimal o en la línea superior de las pestañas, funciona como un pequeño punto de luz.

Esta opción queda especialmente bien con sombras neutras y una piel luminosa, ya que permite que el acabado del eyeliner sea el detalle que destaque.

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Eyeliner combinado con brillo. Foto: Instagram @elpltt

4. Delineado terracota: el nuevo básico para la transición

Si quieres probar algo más discreto, cambia el negro por terracota. El resultado es más suave y fácil de incorporar a los looks de todos los días, pero mantiene la definición de un delineado clásico.

Puedes llevarlo con un trazo delgado y ligeramente difuminado para conseguir una mirada más relajada o marcarlo con precisión si buscas un efecto más pulido.

El truco está en no despedir el verano abandonando el color: basta con cambiar la forma de llevarlo para que estos delineados sigan funcionando durante la transición hacia la nueva temporada.

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Usar rímel y delineador en el mismo tono da otro efecto. Foto: Instagram @revolve

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