Como parte de la discusión de los lineamientos de los derechos de las audiencias, hasta la tarde de este viernes 14 de agosto se han registrado 4 mil 600 comentarios y 4 mil 400 participantes únicos, a una semana de que termine el periodo de consulta pública.

El periodo de la consulta acerca de estos lineamientos se abrió el pasado 27 de julio y concluye el próximo 21 de agosto a las 23:59 horas.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el propósito es que cualquier persona, sector, agente regulado o interesada, remita comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis sobre los mecanismos para que las personas televidentes y radioescuchas puedan ejercer sus derechos de las audiencias ante los medios de comunicación.

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Dicha Comisión reconoció las diferentes voces que se han expresado en el contexto de la consulta pública que se realiza sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

“Esta consulta constituye un ejercicio democrático, plural y transparente”, afirmó.

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Además, aclaró que los derechos de las audiencias no resultan aplicables a otros medios de comunicación como la prensa escrita o las plataformas digitales.

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“Tampoco constituyen un mecanismo de censura, pues no limitan los derechos de las personas a expresar y difundir ideas”, indicó.

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Derechos de las audiencias es un "avance democrático": Sheinbaum

En su conferencia de prensa mañanera de este viernes en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que “es un avance democrático” para el país y defendió su espacio de información en el Salón Tesorería.

Al retomar una encuesta que pregunta a la gente si considra que el gobierno debe sancionar a los medios de comunicación “que busquen engañar a las audiencias con información falsa”, la mandataria federal insistió en que se debe de tener un código de ética y un defensor de las audiencias.

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“Y ni siquiera lo vamos a hacer, no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias. Lo único que dijimos, de acuerdo con la ley, es ‘ten un defensor de audiencias y un código de ética’ (...)”, declaró al reiterar que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) estuvo de acuerdo.

“Y sostengo que es un avance democrático para el país, porque el medio tiene que decir cuál es su código y permitir que la audiencia se queje ante un defensor que ellos mismos ponen. Así de sencillo, simple. Y además siguen a consulta, porque además se puso a consulta”, agregó.

Sheinbaum que en México hay libertad de expresión y a nadie se le censura.

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