La organización Artículo 19 rechazó la lista que presentó recientemente la consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, en donde exhibió nombres de periodistas y opositores que supuestamente encabezan un esquema digital de amplificación de mensajes en contra del gobierno y del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

En un pronunciamiento, la asociación civil expresó su preocupación por el uso que se le da al espacio denominado “Derecho de Réplica”, debido a que, dijo, contraviene estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información.

Además, advirtió que esto plantea serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el propio Estado mexicano se atribuye.

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Aunque Luisa Alcalde rechazó que exista una “lista negra” de críticos del gobierno, Artículo 19 señaló que la consejería jurídica estaría extralimitándose de sus funciones al estigmatizar la labor periodística y generar violencia digital hacia la prensa.

Esto, alertó, podría generar hostigamientos, intimidaciones e incluso amenazas en redes sociales contra periodistas y medios de comunicación, bajo señalamientos de “estar pagados por la derecha” o de “recibir instrucciones de gobiernos extranjeros”.

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Por eso, rechazó que desde el poder se denuncie una presunta red digital para impulsar narrativas sin mostrar evidencia ni datos técnicos para sustentar dicha presunción, lo que contribuye a generar más desinformación en lugar de combatirla.

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“El monitoreo de redes sociales presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia es contrario a la garantía y protección de la libertad de expresión, ya que implica utilizar recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y señalar a medios de comunicación y periodistas cuyos contenidos resultan críticos, incómodos o chocantes para el gobierno”, apuntó.

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Artículo 19 lamentó que acciones como esta se alejan de los objetivos asociados con una sociedad democrática y pueden convertirse en instrumentos que generen efectos de autocensura.

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