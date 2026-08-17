La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años volvió a poner bajo los reflectores una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra la depresión posparto y las adicciones, así como la decisión de que su hija Kaya viviera con su padre, el exboxeador Wladimir Klitschko.

La actriz, recordada por Héroes, Nashville, Scream y Malcolm el de en medio, falleció el domingo 16 de agosto.

La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien pidió privacidad para sus seres queridos y recordó a Hayden como una persona que llevó amor y alegría a quienes la conocieron, además de a millones de espectadores que siguieron su carrera.

Aunque su muerte provocó una ola de mensajes y recuerdos sobre su trayectoria, también hizo que regresara una pregunta que durante años generó especulaciones en torno a la actriz: ¿por qué Hayden Panettiere dejó la custodia de su hija en manos de Wladimir Klitschko?

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¿Quién es Wladimir Klitschko, el padre de la hija de Hayden Panettiere?

Wladimir Klitschko es un exboxeador ucraniano nacido el 25 de marzo de 1976 en lo que actualmente es Kazajistán. Junto con su hermano mayor, Vitali Klitschko, construyó una de las familias más conocidas de la historia del boxeo.

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Su primer reconocimiento internacional llegó antes de convertirse en profesional. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Klitschko ganó la medalla de oro en la categoría de peso superpesado representando a Ucrania.

Ese mismo año comenzó su carrera profesional y consiguió una extensa trayectoria en los pesos pesados. Su récord terminó con 64 victorias y cinco derrotas, incluyendo 54 triunfos por nocaut.

Él es Wladimir Klitschko, el padre de la hija de Hayden Panettiere. Foto: Redes sociales

En sus primeros años como profesional sufrió derrotas que pusieron en duda su futuro. Perdió por nocaut ante el estadounidense Ross Puritty en 1998, frente al sudafricano Corrie Sanders en 2003 y contra Lamon Brewster en 2004.

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La historia cambió cuando comenzó a trabajar con el entrenador Emanuel Steward. Klitschko recuperó el rumbo y posteriormente se convirtió en uno de los grandes dominadores de la división de los pesos pesados, un periodo en el que llegó a reunir los principales cinturones mundiales.

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Su última pelea fue en abril de 2017 contra el británico Anthony Joshua. Klitschko perdió por nocaut técnico en el undécimo asalto y meses después anunció su retiro.

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Además del boxeo, tiene un doctorado en ciencias del deporte. Su trayectoria y la de su hermano dieron origen a los conocidos apodos de ambos como “Dr. Steelhammer” y “Dr. Ironfist”.

Su nombre también quedó ligado a la guerra de Ucrania. Tras la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, Wladimir se incorporó a la defensa territorial de Kiev, mientras su hermano Vitali Klitschko, alcalde de la capital ucraniana desde 2014, participó públicamente en la defensa de la ciudad.

¿Por qué Hayden Panettiere cedió la custodia de su hija?

Durante el podcast On Purpose with Jay Shetty, la también modelo explicó que, contrario a lo que se llegó a pensar, ella misma había buscado ayuda profesional porque reconocía que necesitaba recuperar el control de su vida.

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La actriz atravesaba depresión posparto, ansiedad y alcoholismo. En ese contexto, la situación con Kaya se volvió todavía más complicada.

En 2018, la niña pasó a vivir con su padre en Ucrania y Klitschko obtuvo la custodia. Panettiere explicó que la decisión estuvo relacionada con su proceso de recuperación y con el deseo de ofrecerle a su hija una vida estable mientras ella enfrentaba sus propios problemas.

Cuando Panettiere consiguió avanzar en su recuperación, apareció otro dilema. Podía intentar cambiar nuevamente la situación, pero eso significaba sacar a Kaya de la vida que ya había construido junto a su padre.

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La propia actriz explicó que no quería arrancarla de su entorno, sus amistades, sus actividades y la estabilidad que había encontrado en Europa. Para Panettiere, exigir que regresara a Estados Unidos únicamente porque ella ya se encontraba mejor habría terminado siendo una decisión centrada en sus propias necesidades y no en las de su hija.

Por eso, aunque la separación física fue uno de los capítulos más dolorosos de su vida, mantuvo el vínculo con Kaya mediante llamadas, visitas y comunicación constante.

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Incluso meses antes de su muerte, Panettiere habló de su hija con enorme cercanía y dejó claro que la distancia no significaba haberla abandonado. La relación entre ambas continuaba siendo importante para ella.

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