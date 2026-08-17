La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo 16 de agosto, a los 36 años, provocó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Hayden Panettiere, la aprotagonista de "Triunfos robados". Foto: Instagram oficial.

La actriz, recordada por Héroes, Nashville y varias películas juveniles, también volvió a ser tendencia por una producción de Disney que compartió con Michelle Trachtenberg, quien murió en febrero de 2025.

Se trata de “Sueños sobre hielo” o Ice Princess, película estrenada en 2005. La coincidencia entre las dos actrices, fallecidas antes de cumplir 40 años, hizo que usuarios de redes sociales recordaran aquella cinta y el vínculo que tuvieron en pantalla.

¿Por qué relacionan a Hayden Panettiere con Michelle Trachtenberg?

La conexión que más llamó la atención entre los seguidores de ambas actrices está en “Sueños sobre hielo”, una película de Disney estrenada en 2005.

Panettiere y Trachtenberg compartieron pantalla en esta historia juvenil, aunque existe un detalle que suele confundirse al recordar la cinta: Michelle Trachtenberg interpretó a Casey Carlyle, mientras que Hayden Panettiere dio vida a Gen Harwood, una joven patinadora vinculada al equipo local.

La película sigue a Casey, una estudiante de preparatoria con facilidad para la física que busca desarrollar un proyecto relacionado con el patinaje artístico con la intención de fortalecer su candidatura para una beca universitaria en Harvard.

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Lo que comienza como un trabajo académico termina cambiando sus planes. Al estudiar la física detrás de los movimientos sobre el hielo, Casey empieza a involucrarse cada vez más en el deporte y descubre que tiene habilidades para el patinaje.

Ahí aparece Gen Harwood, personaje interpretado por Panettiere, quien forma parte del grupo de jóvenes patinadoras y cuya madre, Tina Harwood, es interpretada por Kim Cattrall.

La historia gira precisamente alrededor de ese choque entre las expectativas académicas, la presión familiar y la posibilidad de elegir un camino distinto.

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¿Qué tiene que ver “Sueños sobre hielo” con la muerte de Michelle Trachtenberg?

El recuerdo de la película adquirió otra dimensión porque Michelle Trachtenberg murió el 26 de febrero de 2025, poco menos de dos años antes que Panettiere. La actriz tenía 39 años.

Tras conocerse la muerte de Panettiere, usuarios recuperaron imágenes y escenas de “Sueños sobre hielo”, recordando que las dos jóvenes actrices que compartieron aquella película ya no están.

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La reacción no se centra únicamente en la película. También ha generado comentarios sobre lo inesperado de perder a dos figuras que comenzaron sus carreras desde muy jóvenes y que murieron antes de llegar a los 40 años.

Lee también: Hayden Panettiere: en la llamada al 911, reportaron que la actriz había sufrido un paro cardíaco debido a una presunta sobredosis

¿Qué se sabe sobre las últimas horas de Hayden Panettiere?

La noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere fue confirmada después de que la actriz fuera localizada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con reportes policiales y medios estadounidenses, una llamada al 911 fue realizada alrededor de las 13:51 horas para solicitar asistencia por una mujer que se encontraba en paro cardíaco.

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Los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarla mediante RCP y soporte vital cardíaco avanzado, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta ese mismo domingo.

La actriz comenzó su carrera siendo muy pequeña. Participó en más de 30 filmes. Foto: IMDB.

Por ahora, la causa oficial de muerte continúa pendiente de la investigación y de los estudios forenses. Sin embargo, el audio y los registros relacionados con la llamada al 911 apuntan a una posible sobredosis que habría desencadenado el paro cardíaco. Esa versión todavía no debe considerarse una conclusión médica definitiva.

También se ha mencionado a Brian Hickerson, pareja de la actriz, debido a que ambos habrían viajado juntos desde Los Ángeles poco antes de su muerte. Sin embargo, no está confirmado que él haya sido la persona que realizó la llamada al 911 ni que haya tenido alguna participación en el fallecimiento.

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