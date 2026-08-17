Brasilia. La plataforma de mensajería Discord suspendió este lunes las transmisiones en vivo en Brasil por orden de las autoridades, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse durante uno de estos 'lives'.

"En cumplimiento de la determinación de la Agencia Nacional de Protección de Datos, suspendemos las funciones de video de Discord en Brasil", señaló la plataforma estadounidense, en un comunicado enviado a la AFP.

En un hecho descrito por la policía como un "verdadero espectáculo de horror", una chica de 13 años de una pequeña ciudad del centro-oeste de Brasil fue incitada en julio durante una transmisión en directo de 45 minutos en Discord a autolesionarse y luego quitarse la vida.

Cinco adolescentes y un adulto fueron detenidos por el caso y una operación policial salvó "a otra chica que estaba a punto de suicidarse en directo por internet", según un comunicado de la policía.

El caso conmocionó al país a tal punto que Rosangela "Janja" da Silva, esposa del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó públicamente la desactivación en Brasil de Discord, con sede en Estados Unidos.

Los 'lives' de Discord se han utilizado "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores, determinó la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil, que dio tres días hábiles a la plataforma para cumplir con la suspensión.

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Este organismo público independiente citó "evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos" contra niños y adolescentes.

En un comunicado enviado a la AFP, Discord expresó su "decepción" y rechazó la "caracterización" que la agencia hizo de la plataforma. "Investigamos rápidamente y eliminamos la comunidad privada, accesible sólo por invitación, involucrada en el caso" del suicidio, señaló la empresa.

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