Para el viajero premium, un destino de lujo se construye a partir de experiencias memorables, contacto con la cultura local, excelencia gastronómica, bienestar y, al viajar al Mediterráneo, la posibilidad de vivirlo desde una perspectiva exclusiva y personalizada.

Más allá de un destino vacacional, la Comunitat Valenciana ofrece una ubicación privilegiada, excelente conectividad con las principales ciudades españolas y europeas, e infraestructura turística de primer nivel, lo que la convierte en una alternativa capaz de satisfacer las expectativas de los turistas más exigentes.

Entre patrimonio, alta cocina y marinas exclusivas, viaja a Comunitat Valenciana. Foto: Cortesía

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Un destino premium con conexión mediterránea

Ubicada en la costa mediterránea de España, representa una de las propuestas más completas para quienes buscan experiencias auténticas, sofisticadas y personalizadas en Europa. Su posición estratégica permite conectar con Madrid en alrededor de 1 hora y 40 minutos en tren de alta velocidad, mientras que Barcelona se encuentra a unas tres horas también por este medio.

La región suma valores diferenciales frente a otros destinos gracias a una extraordinaria diversidad: una amplia oferta gastronómica frente al Mediterráneo, campos de golf de categoría internacional, navegación por calas exclusivas o recorridos por viñedos históricos forman parte de una misma experiencia de viaje.

Además, alberga ciudades españolas de gran riqueza patrimonial reconocida por la UNESCO. València combina historia, arquitectura y tradiciones universales, como las Fallas; mientras que Elche conserva un legado único en Europa con el Palmeral y el Misteri d’Elx.

La región suma valores diferenciales frente a otros destinos gracias a una extraordinaria diversidad. Foto: Cortesía

Tres provincias, tres formas de vivir el lujo

La Comunitat Valenciana integra tres provincias con personalidad propia, capaces de articular una experiencia premium diversa y complementaria. Valencia, con más de dos mil años de historia, combina patrimonio y arquitectura de vanguardia, y es sede de monumentos reconocidos internacionalmente como la Lonja de la Seda, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La ciudad y su entorno suman destinos de alto valor cultural y paisajístico, como Xàtiva, con su imponente castillo y legado vinculado a la familia Borja; Requena, reconocida por su tradición vitivinícola; Sagunto, con su teatro romano; y Bocairent, considerado uno de los pueblos más bellos de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Alicante es uno de los grandes referentes del turismo premium del Mediterráneo. Con una ubicación privilegiada en la Costa Blanca y cerca de 300 días de sol al año, ofrece un litoral que amplía las posibilidades exclusivas vinculadas al mar.

Alicante cuenta con una ubicación privilegiada en la Costa Blanca y cerca de 300 días de sol al año. Foto: Cortesía

Puertos deportivos y marinas internacionales situados en destinos como Alicante, Dénia, Altea, Jávea o Benidorm permiten disfrutar de alquiler de embarcaciones, travesías privadas, pesca deportiva, deportes acuáticos premium y acceso a algunas de las calas y paisajes costeros más atractivos de España.

Castellón representa la cara más auténtica de la Comunitat Valenciana. Su diversidad paisajística permite descubrir, en distancias muy cortas, elegantes localidades costeras, pueblos históricos, sierras, bosques y parajes naturales que invitan a un turismo pausado y conectado con el territorio.

Gastronomía, bienestar y experiencias con identidad

Cuna de la paella y gran referente gastronómico de Europa, la Comunitat Valenciana añade a su atractivo turístico restaurantes galardonados, chefs de prestigio internacional y propuestas culinarias que combinan innovación, producto local y sostenibilidad.

Con 36 Estrellas Michelin repartidas en 29 restaurantes, la región se consolida como una parada imprescindible para los viajeros premium que buscan experiencias únicas alrededor de la mesa.

La visita se completa con actividades que elevan la experiencia: campos de golf de primer nivel, marinas exclusivas, travesías privadas, spas de referencia, hoteles de lujo y una amplia variedad de propuestas de enoturismo.

La Comunitat Valenciana se consolida como un destino completo para al viajero premium. Foto: Cortesía

La Comunitat Valenciana introduce así un nuevo concepto de lujo, impulsado también por la posibilidad de descubrir productos premium como calzado artesanal, cerámica de diseño reconocida internacionalmente y joyería, siempre envueltos por un patrimonio cultural de profundo legado histórico.

En un momento en el que las nuevas generaciones de viajeros buscan destinos con identidad, experiencias genuinas y una forma de disfrutar más consciente, la Comunitat Valenciana se posiciona como una invitación a vivir el Mediterráneo desde la sofisticación, la sostenibilidad, el bienestar y la autenticidad.

Un lujo que no se impone: se descubre, se saborea y se recuerda.

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