La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene el seguimiento a 20 denuncias relacionadas con la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó el canciller Roberto Velasco.

El funcionario señaló que la situación representa una prioridad para el gobierno de México, particularmente por tratarse de casos que han dejado un impacto doloroso en las familias de las personas fallecidas.

“Es obviamente un tema muy doloroso para el gobierno de México y para las familias de estas personas que han perdido la vida y que naturalmente es una prioridad de la Cancillería atender”, afirmó.

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Velasco aclaró que las gestiones del gobierno mexicano no tienen como objetivo generar un conflicto con Estados Unidos, sino cumplir con su responsabilidad de defender los derechos de los connacionales y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el balance presentado por la Cancillería, de las 20 denuncias, ocho fueron presentadas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito.

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Los fallecimientos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas, entidades en las que la red consular mexicana ha mantenido las gestiones ante las autoridades locales.

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Además, la SRE ha destinado 24 mil 788 dólares en apoyos, principalmente para la repatriación de los restos de las personas fallecidas y asistencia a sus familiares.

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Velasco explicó que algunas fiscalías ya respondieron a las denuncias presentadas, aunque en ciertos casos únicamente han acusado recibo de la documentación.

Entre las respuestas recibidas se encuentra la de Florida, donde el fiscal estatal informó que coincide con la investigación realizada por ICE respecto a uno de los fallecimientos, al determinar que se trató de un suicidio, por lo que no se contempla una investigación adicional.

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En contraste, las autoridades de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, informaron que realizarán una valoración de posibles acciones en sus respectivos condados.

“En los demás casos, en los 16 casos restantes, naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, explicó.

El canciller recordó además que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar que se inicie una investigación, gestión que fue transmitida por la Embajada de México en Washington.

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México también ha realizado gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ICE para reiterar su preocupación por las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos.

Velasco señaló que estas conversaciones han sido encabezadas por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri; la subsecretaria Cristina Planter, y el propio canciller, quien ha abordado el tema directamente con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

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“Es un tema que hemos conversado en distintos momentos, tan recientemente como la semana pasada”, señaló.

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El canciller Roberto Velasco en la “Mañanera del Pueblo” del 19 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Cancillería lleva fallecimientos de mexicanos en custodia de ICE a la ONU

La Cancillería también llevó el tema ante organismos internacionales. Velasco informó que recibió una respuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a la carta enviada por México para exponer la situación.

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De acuerdo con el canciller, el Alto Comisionado expresó conocimiento y preocupación por los casos y transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su consideración independiente.

Además, indicó que el organismo continuará monitoreando las condiciones en los centros de detención y los derechos humanos de las personas migrantes, y llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.

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Velasco informó también que la SRE mantiene apoyo jurídico a familiares y personas afectadas mediante el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En casos relacionados con un centro de detención ubicado en California, explicó que existen avances en tres procesos legales, entre ellos uno donde se revisa evidencia para determinar posibles responsabilidades de empresas involucradas en la prestación de servicios médicos.

En un segundo caso, el litigio continúa después de resoluciones favorables a la parte actora y el juicio está previsto para el verano de 2027. En un tercer expediente continúa la preparación de una estrategia para una eventual demanda civil.

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Como parte de las siguientes acciones, la SRE dará seguimiento a las respuestas de las fiscalías de Ventura, Cook y Harris, además de que la Embajada y los consulados mexicanos buscarán acercamientos con los fiscales de los lugares donde todavía no se han recibido respuestas.

Velasco aseguró que la red consular mantendrá una presencia permanente en los centros de detención y reforzará las acciones legales preventivas y de protección para los mexicanos.

El canciller reiteró que la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos constituye una prioridad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“No buscando un conflicto con los Estados Unidos, simplemente es un tema que nos corresponde como gobierno”, sostuvo.

Afirmó que México continuará utilizando los recursos diplomáticos, los tratados internacionales y las propias leyes estadounidenses para defender a sus connacionales y exigir que se esclarezcan los casos.

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