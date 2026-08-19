La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Andrés Manuel López Beltrán tenga algún vínculo con el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con pruebas para investigarlo por algún delito.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria respaldó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se conociera la cancelación de su visa estadounidense y reiteró que, desde la perspectiva de su gobierno, se trata de un asunto político y no relacionado con una investigación criminal.

“Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguno”, afirmó.

Sostuvo que la FGR es la institución encargada de determinar si existen elementos para iniciar una investigación y cuestionó que la revocación de una visa estadounidense pueda utilizarse como argumento para suponer que una persona está relacionada con algún ilícito.

“No estuvo [involucrado], y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas”, dijo.

Sheinbaum Pardo insistió en que cualquier acusación por un delito debe estar acompañada de pruebas y recordó que cuando México solicita a Estados Unidos la detención o extradición de una persona, las autoridades de ese país exigen elementos que sustenten las acusaciones.

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“Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, hay que mostrar el delito. No tiene por qué haber un tema de una visa, tiene que haber pruebas. Siempre tiene que haber pruebas”, enfatizó.

“La visa no define a un mexicano”

La Presidenta también defendió que la cancelación de una visa estadounidense no determina la culpabilidad o inocencia de una persona y sostuvo que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente al gobierno de Estados Unidos.

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“La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular”, expresó.

Mencionó que el gobierno mexicano no tiene por qué solicitar explicaciones a Washington cada vez que se cancela una visa, pues se trata de una relación entre las autoridades estadounidenses y la persona a la que se le otorgó el documento.

“No tenemos por qué sentarnos a ver quién, a quién le van a quitar la visa y por qué”.

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Sin embargo, consideró que el caso de López Beltrán tiene una connotación política debido a que la decisión se hizo pública sin que, hasta ahora, se hayan presentado argumentos sobre la causa de la cancelación.

“¿Por qué lo hacen sin explicación alguna? Entonces, pues es un asunto político”, sostuvo.

De acuerdo con la Presidenta, el hijo de López Obrador decidió personalmente hacer pública la cancelación de su visa mediante una carta, por lo que corresponde a él explicar las circunstancias del caso.

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La Mandataria acusó que sectores de la oposición, medios de comunicación y “comentócratas” han utilizado la cancelación de la visa para atacar al movimiento que encabeza.

“Como la oposición no tiene proyecto de nación, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos”.

También señaló que existen personas investigadas en México a quienes no se les ha cancelado la visa estadounidense, por lo que cuestionó que una revocación del documento migratorio deba traducirse automáticamente en una investigación penal en territorio nacional.

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“Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas”, dijo.

Ante la pregunta de si la cancelación de una visa a una persona políticamente expuesta debería provocar una investigación, respondió que no necesariamente.

“Si hubiera investigaciones aquí de una persona, ¿tiene que revocarle la visa Estados Unidos? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo mismo es igual si le revocan una visa a una persona, ¿por qué tenemos, o por qué tiene la fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas y una investigación penal”, planteó.

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Sheinbaum Pardo sostuvo que la defensa de la soberanía no implica una ruptura con Estados Unidos, pues aseguró que su administración busca mantener una relación de coordinación con Wa- shington, pero sin subordinación.

“No va a decidir ni el Departamento de Estado ni el de Justicia lo que ocurre en México”.

Explicó que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y extradiciones, pero estableció como límite que las decisiones dentro del territorio nacional corresponden a las instituciones mexicanas.

“Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación, sin subordinación, pero en México deciden los mexicanos, no decide nadie más”, concluyó la Presidenta.

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