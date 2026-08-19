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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) rescataron a un perro que estaba atrapado en el camellón de Cazada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco, y luego con ayuda de una ciudadana lo reunieron con su familia.
La SSC informó que efectivos de la Policía Auxiliar (PA) asignados a la zona recibieron la alerta vía radio sobre la presencia de un perro en la contención que divide los sentidos de la calzada.
Al llegar al lugar, encontraron a un perro de talla grande evidentemente asustado, por lo que realizaron las maniobras necesarias para rescatarlo y lo resguardaron en su patrulla.
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Luego de darle agua y alimento, una mujer se acercó y publicó en redes sociales la ubicación y foto del lomito, con lo que se contactó a sus dueños.
Los oficiales llevaron al perro, que fue identificado como Canelo, hasta la casa de su familia, en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, donde una joven acreditó ser su dueña y mostró publicaciones en las que solicitaba apoyo para localizarlo, luego de que se extravió el pasado 14 de agosto.
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La mascota fue entregada a sus dueños y los uniformados se retiraron.
LL
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