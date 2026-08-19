Con las tardes y noches lluviosas que se presentan durante esta temporada en la Ciudad de México, es normal que busquemos alguna bebida caliente y reconfortante.

El atole es una de las bebidas que, sin duda, más nos apapacha. Su espesor y sabor dulce resultan reconfortantes desde el primer trago, por ello, te compartimos la receta de atole de garbanzo, una bebida típica al estado de Guanajuato que, seguro, te encantará.

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¿Cuál es el origen del atole de garbanzo?

El atole de garbanzo es una bebida tradicional en varias zonas de Guanajuato. En la Zona Arqueológica de Peralta (ubicada en el municipio de Abasolo) tiene un gran significado para la comunidad, pues se cuenta entre los pobladores que esta bebida salvó a muchas personas de la hambruna.

Cuenta la historia que, debido a la escasez de alimento en la zona, los pobladores usaron el garbanzo que se daba en abundancia para molerlo y mezclarlo con agua para obtener lo que hoy se conoce como atole de garbanzo.

En el municipio de Cortázar, el atole de garbanzo cuenta con una tradición de más de 150 años y es muy común que la Rosca de Reyes se acompañe con esta bebida.

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¿Cuáles son los beneficios del garbanzo?

El garbanzo es una leguminosa que aporta energía por la gran cantidad de vitaminas que contiene. Además, evita el estreñimiento y sacia el apetito gracias a la fibra que contiene.

Un beneficio extra es la aportación de ácido fólico, por lo que resulta un excelente complemento para la dieta de embarazadas.

¿Cómo preparar atole de garbanzo?

Para que puedas preparar el tradicional atole de garbanzo en casa, consigue los siguientes ingredientes y sigue los pasos de su elaboración.

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Ingredientes:

250 g de garbanzo seco

2.5 litros de agua, aproximadamente

1½ piezas de piloncillo

1 raja de canela

1 clavo de olor

Elaboración

Tuesta el garbanzo. Coloca los garbanzos secos en un sartén a fuego bajo y tuéstalos durante unos minutos, moviéndolos constantemente para evitar que se quemen. Retira cuando adquieran un ligero tono dorado.

Cuece los garbanzos. Pásalos a una olla, cúbrelos con suficiente agua y cocina durante unos 40 minutos, o hasta que estén completamente suaves.

Licúa. Escurre los garbanzos y licúalos con aproximadamente 500 mililitros de agua hasta obtener una mezcla fina y homogénea. Si es necesario, agrega un poco más de agua para facilitar el proceso.

Prepara la base. En una olla grande coloca los 2 litros de agua restantes, el piloncillo, la canela y el clavo de olor. Cocina a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando, hasta que el piloncillo se disuelva y la mezcla comience a hervir.

Incorpora el garbanzo. Cuela la mezcla de garbanzo directamente sobre la olla y revuelve constantemente para integrar todos los ingredientes y evitar que se formen grumos.

Deja espesar. Cocina a fuego bajo durante unos minutos más, sin dejar de mover, hasta que el atole adquiera una consistencia espesa y cremosa. Retira la canela y el clavo antes de servir.

¡Listo! Sirve el atole de garbanzo bien caliente y acompáñalo con pan dulce.

Es ideal para acompañar con pan dulce. Foto: cortesía Bonito León Guanajuato

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