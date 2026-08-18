Pocas preparaciones de la gastronomía mexicana despiertan tanta pasión y debate como el guacamole. Infaltable en parrilladas, tacos y botanas, esta mezcla ancestral a base de aguacate maduro parece sencilla, pero guarda secretos técnicos clave tanto para lograr la textura idónea como para evitar su rápida oxidación.

Además de su indiscutible popularidad en la tierra, este platillo de origen náhuatl (āhuacamōlli), formó parte del menú oficial de los astronautas de la NASA.

Durante las misiones espaciales de los años 70 fue incluido para acompañar las raciones de los astronautas gracias a su alto contenido energético, grasas saludables y versatilidad.

La integración de aguacate maduro, cebolla, chile picado y un toque cítrico forma la base del auténtico guacamole mexicano. Foto: Unsplash.

Receta fácil de guacamole tradicional

A diferencia de las versiones comerciales o procesadas, el auténtico guacamole mexicano destaca por su textura y el equilibrio de sus ingredientes.

Por eso aquí te decimos qué ingredientes lleva el guacamole tradicional y cómo prepararlo fácil y rápido.

Ingredientes:

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3 aguacates Hass maduros (deben ceder suavemente al tacto ligero sin sentirse flojos).

2 chiles serranos o jalapeños picados finamente.

1/2 taza de cebolla blanca picada en cubos pequeños.

1/2 taza de cilantro fresco lavado, desinfectado y picado.

Sal de grano al gusto.

Opcional: 1 jitomate guajillo sin semillas picado (tradicional en algunas regiones del centro del país) y unas gotas de jugo de limón verde.

Preparación:

El majado inicial: en un molcajete o tazón de piedra, muele primero la cebolla, el chile picado, una pizca de sal y una parte del cilantro hasta formar una pasta aromática. Agregar el aguacate: corta los aguacates por la mitad, retira el hueso y extrae la pulpa con una cuchara. Integración: machaca la pulpa con un tenedor o la mano del molcajete, buscando una textura martajada con trozos visibles, no un puré liso. Cierre: incorpora el resto del cilantro y el jitomate con movimientos envolventes. Agrega la sal y ajusta la cantidad al gusto.

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La mezcla continua con aceite de oliva o un toque lácteo ayuda a lograr esa textura "cremosita" e ideal para untar. Fotos: Unsplash y Pixabay.

El secreto para lograr un guacamole cremosito

Lograr una textura suave y untuosa sin que el guacamole quede aguado o pierda cuerpo es uno de los mayores retos en la cocina.

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Existen dos caminos para conseguir esa consistencia de guacamole cremosito que triunfa en las reuniones:

El método 100% natural (emulsión de grasas): machaca primero dos aguacates con el tenedor o molcajete. El tercer aguacate, añádelo en cubos e integra vertiendo un hilo fino de aceite de oliva extra virgen mientras mezclas vigorosamente. El aceite genera una emulsión natural con la grasa propia del aguacate, aportando un brillo y una cremosidad espectaculares sin alterar el sabor tradicional.

(emulsión de grasas): machaca primero dos aguacates con el tenedor o molcajete. El tercer aguacate, añádelo en cubos e integra vertiendo un hilo fino de aceite de oliva extra virgen mientras mezclas vigorosamente. El aceite genera una emulsión natural con la grasa propia del aguacate, aportando un brillo y una cremosidad espectaculares sin alterar el sabor tradicional. El "truco secreto" de las familias (el debate de los lácteos): para quienes prefieren una textura tipo dip, añadir una cucharada de crema ácida, yogur griego natural o un chorrito de leche entera rompe la fibra del aguacate y le otorga un acabado aterciopelado. Aunque los puristas de la cocina mexicana debaten su uso, es un recurso popular para suavizar el picante y hacer rendir la preparación.

Bloquear el contacto directo del aire con la superficie es la clave técnica para evitar la oxidación del aguacate y conservar su tono verde. Foto: Canva.

¿Cómo evitar que el guacamole se ponga negro?

El oscurecimiento del guacamole ocurre cuando la enzima polifenol oxidasa presente en el aguacate entra en contacto con el oxígeno del aire.

Para frenar este proceso natural de oxidación del aguacate, existen diversos métodos populares, aunque no todos funcionan igual.

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Método de conservación Eficiencia ¿Cómo funciona? Hueso de aguacate Baja Solo protege del aire la pequeña zona que queda cubierta físicamente por la semilla. El resto de la superficie se oxida. Jugo de limón Media El ácido ascórbico retrasa la oxidación, pero en exceso altera el sabor original del aguacate y cambia su textura. Contacto directo con emplaye Alta Colocar plástico adherente presionando suavemente directamente sobre la superficie del guacamole (sin dejar burbujas de aire) evita el contacto con el oxígeno. Capa fina de agua (Sellado de agua) Infalible (Máxima) Vierte una capa muy delgada de agua fría (1/2 centímetro) sobre el guacamole aplanado en un recipiente hermético. Antes de servir, drena el agua por completo y mezcla ligeramente. El agua actúa como una barrera física total contra el aire sin alterar el sabor.

El famoso "falso guacamole" de las taquerías obtiene su consistencia y color de la emulsión de calabacita hervida, tomate verde y aceite vegetal. Foto: Canva.

El "falso guacamole" de las taquerías: ¿de qué está hecho?

Un fenómeno popular en los puestos de tacos de la Ciudad de México es la salsa verde cremosa conocida como "falso guacamole". Aunque su color, textura y sabor recuerdan al aguacate, no contiene un solo gramo de esta fruta.

Su secreto radica en la emulsión, para hacerlo se hierven calabacitas verdes (italianas) junto con tomates verdes y chiles serranos. Posteriormente, los vegetales se licúan a alta velocidad añadiendo aceite vegetal en forma de hilo fino junto con un diente de ajo, sal y cilantro.

El aceite genera una textura cremosa e inestable que simula la untuosidad del guacamole a una fracción del costo.

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En tu próxima reunión, ofrece un guacamole cremosito y aplica el sello de agua fría o el emplaye al contacto para mantenerlo fresco, brillante y verde de principio a fin.

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