La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa aumentar el monto de la Tarjeta Bienestar Paisano, implementada a través de la estrategia México Te Abraza para ayudar a personas migrantes a regresar a sus países de origen o trasladarse a otros estados del país.

“Sí lo hemos planteado, incluso no sé si ya lo aumentamos, lo voy a revisar. La tarjeta tiene el objetivo de que lleguen a su destino, de que se pone transporte muchas veces por parte de Migración, si llegaron, por ejemplo, a Tapachula. Allí fueron deportados, ahí los atendemos, se les les lleva a un lugar más céntrico donde puedan tomar sus autobuses para llevarlos al lugar de donde quieren ellos llegar, normalmente quieren ir a ver a sus familias”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 19 de agosto, la mandataria indicó que actualmente la tarjeta otorga 2 mil pesos para ayudar a personas migrantes en temas de transporte y alimentación en su paso por México. Y destacó que también se les ofrecen oportunidades de empleo, seguridad social y otros programas del Bienestar.

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Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene el seguimiento a 20 denuncias relacionadas con la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El canciller Roberto Velasco en la “Mañanera del Pueblo” del 19 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Además, de acuerdo con el canciller Roberto Velasco, México se ajusta a los términos de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, así como a tratados internacionales y leyes de Estados Unidos. Esto en respuesta al Departamento de Estado y su decisión de evaluar los 53 consulados mexicanos en la Unión Americana.

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“Somos respetuosos a nuestras propias leyes y así lo hemos hecho saber al gobierno de Estados Unidos, somos respetuosos de sus leyes, somos respetuosos de los tratados de Estados Unidos y no tenemos hasta el momento ninguna indicación del gobierno de Estados Unidos, de que fuera de lo que en ese momento trascendió en medios, haya ningún problema al respecto. Se mantiene siempre el diálogo”, destacó.

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En mayo, la cadena CBS News aseguró que el Departamento estadounidense de Estado está iniciando una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos. Según el medio, la medida podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas diplomáticas.

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“Somos, insisto, muy respetuosos del marco legal, somos respetuosos, por supuesto, del Departamento de Estado y no tenemos conocimiento que hay en este momento ningún problema al respecto”, refrendó el canciller esta mañana.

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