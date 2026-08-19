La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el director de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, tiene un doble discurso, pues ayer elogió al secretario Omar García Harfuch y en otras ocasiones, ha criticado acciones implementadas en materia de seguridad en México y ha acusado a al gobierno federal de proteger a grupos del crimen organizado.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 19 de agosto, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del funcionario estadounidense Terry Cole, quien llamó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el marco de la primera jornada de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), “un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos”.

“Hace elogios de que es un socio confiable, pero resalta que a la vez el mismo director de la DEA en otras ocasiones, insiste en que hay protección de miembros del gobierno hacia grupos del crimen organizado y también vínculos de políticos con el crimen organizado. ¿No son doble discurso el que está manejando el director de la DEA?”, se le preguntó a la Presidenta.

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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: X @OHarfuch

“Pues ya lo dijiste tú (...). Lo que dices es cierto, unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía y los resultados. Y por lo que me informó, le fue muy bien en la presentación”, dijo.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la colaboración entre agencias e instituciones y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR), tienen un margen, respetando a la Constitución Política y la Ley General de Seguridad Nacional.

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“Es importante que se diga: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Esos son los cuatro principios con los que nos relacionamos con el mundo y particularmente en temas de seguridad, con todas las instituciones del gobierno de los Estados Unidos”, expresó esta mañana.

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El director de la DEA, Terry Cole, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participan en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires. Foto: Especial

La mandataria también afirmó que durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, hubo “mayor cercanía” con la DEA. Mientras que Andrés Manuel López Obrador estableció reglas para agentes de Estados Unidos en México.

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“Cuando viene la detención del General Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que en realidad fue una detención que no tenía ningún sustento. Entonces viene un distanciamiento particularmente con la DEA, porque la DEA lo detuvo; y las reglas y el cambio en la Ley de Seguridad”, mencionó.

La presidenta también puntualizó que tras la denominación de grupos de la delincuencia organizada como “terroristas”, el gobierno federal también modificó la Constitución y se fortaleció la Ley de Seguridad Nacional para garantizar la soberanía.

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“Entonces hasta allí íbamos, con nuestra administración se mantenía una relación, digamos, institucional con las distintas agencias, incluida la DEA. Viene la invitación al secretario Omar García Harfuch para ir a Argentina a un evento de la DEA, donde participan muchísimos secretarios de seguridad, no solo de América Latina, sino del mundo. Yo había decidido que Omar mejor no fuera y lo puse a consideración del gabinete”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo puso el tema a consideración de los integrantes del gabinete y se decidió que García Harfuch asistiera al encuentro para exponer los resultados en seguridad, así como la estrategia implementada en este sexenio. Además de puntualizar que la colaboración entre Estados Unidos y México se da en el marco del respeto a la soberanía nacional.

“Y los logros, los resultados, cómo ha disminuido el número de homicidios y todo lo que se ha estado haciendo desde de atención a las causas hasta la coordinación. Entonces todos votaron por unanimidad y me convencieron de que Omar fuera al evento de Argentina. Fue ahí y así fue la presentación en efecto del directivo de la DEA en ese momento”, dijo.

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Jefe de la DEA y García Harfuch se desviven en elogios

El director de la DEA, Terry Cole, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participan en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires. Foto: Especial

Ayer, Terry Cole y Omar García Harfuch, no escatimaron elogios mutuos. El funcionario mexicano agradeció a Cole “por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados para nuestras naciones”, y afirmó que desde la llegada de Cole al cargo, “la información ha fluido mucho más rápido”.

Mientras que Cole en su presentación, expresó que Harfuch “entiende las amenazas globales que enfrentamos juntos. Las organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas mortales, propagan la violencia, corrompen instituciones y destruyen familias. Operan a nivel transfronterizo y explotan cada debilidad. Confrontarse a ellas requiere de inteligencia sólida invertida en investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y la determinación de llevar a cabo la misión”.

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Dijo que el mexicano “sabe la importancia de compartir información de inteligencia, atacar a líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes de arriba a abajo”.

Cole aludió al atentado al que García Harfuch sobrevivió en 2020, siendo secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: “Harfuch entiende el riesgo personal”, indicó el estadounidense, para destacar que a pesar del ataque, “regresó al deber” y “enfrenta estas amenazas de frente”. En su turno, García Harfuch destacó que gracias a la “confianza” que existe hoy, se ha podido avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales.

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