Con la abstención de México y un voto en contra de Brasil, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles con el voto de 29 países convocar, de forma urgente, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación de Nicaragua, ante la amenaza de su presidente, Daniel Ortega, de cancelar elecciones para impedir que la oposición llegue al poder.

El embajador de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo durante su intervención que para atender la situación nicaragüense es necesario evitar medidas securitistas y privilegiar soluciones pacíficas basadas en el diálogo y la diplomacia.

“México ha votado en abstención, ya que considera que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o la seguridad hemisférica”, explicó Encinas durante su intervención.

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Según declaró, urgir a una reunión de ministros podría abrir espacios que excedan las facultades de la OEA, al abordar asuntos interiores de un Estado que ya no forma parte de la organización y que podrían resultar incompatibles con los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

“La experiencia de nuestra región demuestra que en marcar una crisis política interna como amenaza a seguridad no necesariamente contribuye a resolverla”, consideró el diplomático.

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Alejandro Encinas subrayó que esta determinación puede generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento de una nación y producir mayor desestabilización.

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“No compartimos que se convoque a una reunión de consulta [...] sin tener claridad sobre cuáles podrían ser las acciones apropiadas a las que se refieren, y sin haber llevado a cabo un proceso previo de consultas y análisis sobre dichas acciones”, añadió.

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El embajador defendió que Nicaragua forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual consagra el derecho de toda persona a participar en elecciones auténticas, periódicas y mediante sufragio universal, libre y secreto.

“La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al señalar que nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia. Democracia, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo”, resaltó el representante diplomático.

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México reafirma su compromiso con el respeto a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.



Proponemos privilegiar el diálogo, tender puentes y buscar soluciones pacíficas, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/IOgpRZMSQW — MisionMexOEA (@MisionMexOEA) August 19, 2026

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Y agregó que, fiel a su tradición diplomática, México hará llamados a tender puentes, fortalecer canales de diálogo y garantizar el respeto mutuo entre Estados, “teniendo siempre claro que el espacio de las Américas es potestad exclusiva de sus pueblos en ejercicio pleno de su soberanía”.

“Reiteramos nuestra plena disposición para colaborar constructivamente en todo proceso que facilite el diálogo inclusive, promueva la cooperación internacional para el desarrollo y fortalezca la protección integral de los derechos humanos en Nicaragua”, concluyó Encinas Rodríguez.

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Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

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