Con el propósito de combatir el cambio climático, la administración capitalina arrancó un programa de reforestación urbana con el que se buscará plantar un millón de árboles nativos en camellones, banquetas, avenidas y otros puntos “grises” de la CDMX donde hace falta arbolado, particularmente al oriente de la capital. Este año se plantarán 100 mil ejemplares, además, se abrirá una convocatoria ciudadana para que la población se sume a plantar árboles en sus banquetas.

Desde la alcaldía Iztacalco —la demarcación con menos árboles de la CDMX—, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la meta es que la ciudad tenga un millón de “puntos de sombra” gracias a los ejemplares plantados, con unos 200 mil árboles por año, por lo que adelantó que hablará con las y los alcaldes para que se sumen a esta estrategia.

“Cuando decimos que queremos mejorar el medio ambiente, significa que un millón de árboles estén plantados en las calles y tengamos un millón de puntos de sombra, árbol por árbol, esquina por esquina, calle por calle, para recuperar el cemento que le fue arrebatado a la naturaleza”, señaló.

Lee también Presunto ladrón fue emplayado a un árbol por vecinos de alcaldía Benito Juárez

Afirmó que esta estrategia busca cumplir con la regla internacional 3-30-300, que consiste en que todos los habitantes, desde sus casas, puedan ver tres árboles desde cada ventana; que todas las colonias tengan 30% de cobertura de árboles en su territorio; y que cada habitante tenga al menos un espacio público verde de al menos 300 metros.

Brugada Molina invitó a hacer “una alianza” con la ciudadanía para que permitan plantar más árboles en sus banquetas y calles, pues advirtió que una de las principales demandas de la población, muchas veces con razón, es la poda de arbolado.

[Publicidad]

“Necesitamos generar conciencia ambiental, y son los niños y niñas y son los jóvenes, a veces, los más conscientes de la necesidad de la plantación de árboles. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que en esta ciudad podamos plantar árboles en la zona urbana”, pidió.

Adelantó que se hará una escuela con las escuelas para que niñas y niños también planten un árbol que crezca con ellos.

Lee también Detienen a hombre tras persecución por presuntas agresiones a balazos en Álvaro Obregón

[Publicidad]

Serán árboles nativos

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, precisó que la reforestación se llevará a cabo con árboles nativos, entre los que destacó cazahuate, colorín, palo verde, fresno y ceiba, ejemplares que no rompen banquetas, tienen raíces adecuadas para la ciudad, limpian el aire y propician la polinización.

“Así como ha habido modas en el urbanismo, ha habido también modas en el arborismo urbano. Y hubo una época en la que se creía o se priorizaba el embellecimiento con palmeras, por ejemplo, o con árboles exóticos que no eran endémicos de esta zona, y que, por un lado, requerían mucho mantenimiento; por otro lado, implicaba que eran árboles con mayor susceptibilidad de plagas o enfermedades”, dijo.

Advirtió que una forma de enfrentar la crisis global que afecta no solo a México, sino al mundo, es bajando la temperatura de las ciudades, por medio de la plantación de árboles.

[Publicidad]

mahc/LL