Si yo estuviera en el caso del senador Enrique Inzunza Cázarez ya hubiera solicitado licencia para defenderme de los señalamientos en mi contra, afirmó su compañero de bancada, Higinio Martínez Miranda.

En declaraciones a los medios de comunicación, el político mexiquense señaló que separarse del escaño no significa que haya culpabilidad en los cargos que se le imputan a Inzunza, pero sí permite dedicarse de lleno a su defensa legal y jurídica.

“El senador Inzunza es un jurista de toda la vida. Ha sido juez, ha sido magistrado y ha sido presidente del tribunal. Piensa como jurista. Yo pienso como político. Si yo estuviera en una situación igual, yo, yo político, pediría licencia. Y basándome en mis abogados, porque yo no soy jurista, defendería mi inocencia. Pero en mi caso, que yo soy político, yo pediría licencia”.

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Senador Higinio Martínez. Foto: Tomada de X (@higinio_mtz)

Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena en el Senado, afirmó que “todos los políticos deberíamos saber que hay momentos en que podemos retirarnos un poco y eso no quiere decir que hay culpabilidad. Retirarse un poco, porque van a venir una serie de cosas”.

Higinio Martínez destaca apoyo para presidir el Senado

Por otra parte, el expresidente municipal de Texcoco aseguró que en la contienda interna, en la que compite contra Óscar Cantón Zetina, cuenta ya con el respaldo de una parte importante de sus compañeros senadores de Morena para presidir el Senado a partir de septiembre próximo, aunque se pronunció en favor de que se logre una “candidatura de unidad”.

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De llegar a la presidencia del Senado, adelantó que su prioridad será garantizar una conducción institucional, particularmente en un periodo marcado por la proximidad de procesos electorales.

Uno de los principales compromisos que planteó fue evitar cualquier expresión de violencia dentro del recinto legislativo, pero defendió el derecho de los senadores a tener plena libertad para expresar sus posiciones, incluso las más críticas, “siempre dentro de los tiempos y las reglas parlamentarias”.

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Dijo que, de asumir la presidencia, se deberán atender las inconformidades de periodistas y trabajadores y mejorar las condiciones para el ejercicio de la labor informativa.

“No va a haber ninguna coartación, ni para la libertad de expresión, ni para la prensa, ni para los senadores”, aseguró, al tiempo que insistió en que no permitirá actos de violencia.

Martínez consideró que su experiencia legislativa puede ser un factor a su favor. Recordó que ha sido coordinador parlamentario en tres ocasiones en el Congreso del Estado de México y presidente de la Junta de Coordinación Política, por lo que, dijo, cuenta con experiencia para establecer acuerdos tanto con Morena como con la oposición.

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