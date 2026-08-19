Cuernavaca, Mor. - El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno para restringir la apertura de nuevos establecimientos con venta de alcohol, reducir horarios de funcionamiento y endurecer las sanciones contra negocios que incumplan la normativa.

Explicó que el crecimiento en el consumo de alcohol representa un riesgo para la salud y también está relacionado con accidentes, pérdida de vidas humanas y daños patrimoniales, y como parte de las modificaciones, se plantea que los establecimientos que vendan alcohol acompañado de alimentos cierren a más tardar a las 12 de la noche, mientras que los negocios dedicados a eventos artísticos podrán operar hasta las 2:00 de la madrugada.

El Cabildo de Cuernavaca también busca combatir el ruido excesivo durante la madrugada, debido a que existen negocios que mantienen música a altos niveles hasta el amanecer, lo que afecta el descanso de los vecinos.

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También buscan combatir ruido excesivo durante la madrugada (TONY RIVERA/ARCHIVO EL UNIVERSAL)

El edil capitalino advirtió que las multas serán más elevadas, debido a que actualmente algunos propietarios prefieren pagarlas y operar de la misma manera. La intención es que quienes quieran mantener este tipo de establecimientos instalen aditamentos para reducir el sonido que sale al exterior y respeten los horarios establecidos; de lo contrario, podrían ser clausurados.

Urióstegui adelantó que no se otorgarán nuevas licencias exclusivamente para la venta de alcohol, y dijo que actualmente existen más de 2 mil permisos relacionados con la venta de bebidas alcohólicas, aunque no todos se encuentran activos, por lo que se realizará una revisión para identificar aquellos que no han sido refrendados y, en su caso, la Comisión de Alcohol podrá cancelar los permisos.

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La regulación también alcanzará a las colonias que se rigen por usos y costumbres, porque los ayudantes municipales no tienen facultades para expedir licencias de funcionamiento.

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