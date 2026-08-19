El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios reveló el miércoles que dio positivo por cocaína y citó el caso de dopaje como una llamada de atención después de sentirse “impotente y solo” mientras las lesiones descarrilaban su carrera.

El australiano, de 31 años, con un historial disciplinario irregular, fue suspendido provisionalmente después de disputar apenas 10 partidos individuales en el circuito ATP, ganando solo dos, desde su temporada cumbre de 2022. Entonces, llegó a la final del Grand Slam sobre césped y perdió ante Novak Djokovic.

Kyrgios ahora ocupa el puesto 919 del ranking. Dio positivo en junio por la droga de fiesta durante un evento de menor categoría sobre cesped en España.

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“Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió en su cuenta de Instagram. “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”.

Es el último titular negativo en la carrera de una personalidad talentosa aunque fogosa, cuya acción de mayor perfil en la cancha en los últimos años fue una curiosa victoria en una “Batalla de los Sexos” sobre Aryna Sabalenka en Dubái el pasado diciembre.

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Kyrgios se enfrenta a una sanción de hasta cuatro años, aunque se puede esperar una sanción más leve. La cocaína está prohibida como sustancia dopante durante las competiciones , con sanciones más bajas cuando se consume fuera de los eventos .

En un caso similar en 2017, el jugador británico Dan Evans cumplió una sanción de un año impuesta por la Federación Internacional de Tenis por dar positivo por cocaína en el Abierto de Barcelona.

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