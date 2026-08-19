Los restos de la actriz Hayden Panettiere, quien falleció el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años, fueron entregados a su familia dos días después.

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville al portal TMZ, el cuerpo de la actriz fue trasladado la noche del martes a una funeraria elegida por sus familiares. La dependencia no reveló el nombre del establecimiento.

Durante los exámenes realizados al cuerpo no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte. Sin embargo, la causa definitiva del fallecimiento todavía no ha sido determinada, pues las autoridades esperan los resultados de análisis complementarios.

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Una posible sobredosis fue reportada inicialmente como una de las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de Panettiere. Según una llamada al 911, la actriz habría sufrido un aparente paro cardiaco en el departamento donde fue encontrada.

Panettiere fue hallada inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarla, sin éxito. Posteriormente fue declarada muerta en el sitio.

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En el departamento también se encontraban Brian Hickerson, expareja de Panettiere, y su hermano, Zach Hickerson, según el reporte policial. De acuerdo con el documento, Brian mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que la actriz estaba tomando. Zach habría sido quien encontró a Hayden, mientras que Brian se encontraba dormido en otra habitación.

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La presencia de Hickerson en el lugar generó cuestionamientos debido al historial de violencia doméstica que marcó su relación con Panettiere, por el que el agente inmobiliario enfrentó arrestos y procedimientos judiciales.

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En meses recientes, ambos habrían retomado el contacto, aunque, según reportes, la actriz habría mantenido el vínculo en privado y no lo habría mencionado a personas de su círculo cercano.

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