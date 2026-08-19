[Publicidad]
Los restos de la actriz Hayden Panettiere, quien falleció el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años, fueron entregados a su familia dos días después.
De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville al portal TMZ, el cuerpo de la actriz fue trasladado la noche del martes a una funeraria elegida por sus familiares. La dependencia no reveló el nombre del establecimiento.
Durante los exámenes realizados al cuerpo no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte. Sin embargo, la causa definitiva del fallecimiento todavía no ha sido determinada, pues las autoridades esperan los resultados de análisis complementarios.
Lee también Cancelan presentaciones de Shakira y Christina Aguilera en Abu Dabi
Una posible sobredosis fue reportada inicialmente como una de las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de Panettiere. Según una llamada al 911, la actriz habría sufrido un aparente paro cardiaco en el departamento donde fue encontrada.
Panettiere fue hallada inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarla, sin éxito. Posteriormente fue declarada muerta en el sitio.
[Publicidad]
En el departamento también se encontraban Brian Hickerson, expareja de Panettiere, y su hermano, Zach Hickerson, según el reporte policial. De acuerdo con el documento, Brian mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que la actriz estaba tomando. Zach habría sido quien encontró a Hayden, mientras que Brian se encontraba dormido en otra habitación.
Lee también Piloto que señaló a Luis Miguel, de no pagarle horas de vuelo, afirma que nunca habló mal de "el Sol", tras ser demandado
La presencia de Hickerson en el lugar generó cuestionamientos debido al historial de violencia doméstica que marcó su relación con Panettiere, por el que el agente inmobiliario enfrentó arrestos y procedimientos judiciales.
[Publicidad]
En meses recientes, ambos habrían retomado el contacto, aunque, según reportes, la actriz habría mantenido el vínculo en privado y no lo habría mencionado a personas de su círculo cercano.
Lee también Ella es Susana Elías, la hija de Susana González que debuta en telenovelas y sorprende por su parecido con su mamá
[Publicidad]
Más información
Economía
México requiere reforma fiscal antes de que aumente la presión demográfica; Scotiabank propone un nuevo pacto federal
Nación
Con charola en mano, Lilly Téllez pide a legisladores mostrar apoyo a Andy López; los reta a entregar sus visas
Estados
Cae ladrón de transporte público en la ciudad de Puebla; es su arresto número 10
Menú
Recetas con hongos: 3 opciones para preparar en casa
Showbiz
Flor Vigna causa polémica en México tras llamar “muerto de hambre” a La Casa de los Famosos
Noticias
¿Los humanos podrían contaminar la Luna? NASA alerta por microbios capaces de sobrevivir en su polo sur
Showbiz
¡Regresan al Reino Unido! El príncipe Harry y Meghan Markle dejarían California con sus hijos
Noticias
¿Qué es “farmear aura” y por qué se volvió viral? El significado de la expresión que usa la Generación Z