El piloto Raúl Aldana habla de la demanda que interpuso el grupo de abogados de Luis Miguel, luego de que expresara públicamente las horas de vuelo que, presuntamente, "el Sol de México" le debía a él y la aerolínea con la que trabajaba; afirma que no hay motivo para que proceda legalmente en su contra, ya que, afirma que nunca se expresó mal del cantante.

En entrevista con "Venga la alegría", Aldana habló del proceso que ahora lo confronta legalmente con "Micky", quien lo demandó después de que el piloto, mejor conocido como "el Piloto de las estrellas", asegurara que, tras ofrecer sus servicios al cantante, durante una de sus pasadas giras, este no terminó de pagar todas las horas de vuelo en que fue trasladado, 33 en total.

Se trata de una demanda civil, justificada en el presunto delito de daño moral, sin embargo, Aldana se dice tranquilo ya que, tras consultar a sus abogados, explicó al matutino que, en ningún momento, se expresó mal del intérprete de "Cuando calienta el Sol", asegurando que se limitó a hablar de las horas de vuelo que tenía adeudadas.

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"Mis abogados ya lo checaron, no hay daño moral en ninguna de las situaciones, yo, simplemente, todo el tiempo apunte, que había unas cierta cantidad de horas de vullo que se debían y punto, nunca dije ´Luis Miguel me debe´, ´Luis Miguel me tiene que depositar´, ´Luis Migues es un malquedado´, ´Luis Miguel esto...´, yo nunca dañé moralmente su imagen", alegó.

Fue entonces que el piloto sugirió que, quizá, la forma en que la nota fue tratada y presentada a través de los medios de comunicación, lo que podría haber tergiversado sus palabras.

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"A veces, los medios de comunicación toman alguna información y, se empieza a distorsionar; realmente yo nunca he hablado mal del señor Luis Miguel, solamente hice mi trabajo".

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Tras descartar la posibilidad de contrademandar al "Sol", Aldana indicó que, contra quien sí piensa proceder legalmente es contra Grupo Lauman, con el que trabajó mientras se encargaba de volar a Luis Miguel y a otras personalidades importantes.

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Esto debido a que, de acuerdo a lo que asegura Aldana, Grupo Lauman prometió entregarle una comisión, tras interceder para que, otro cliente, que debía una cierta cantidad de horas de vuelo, parecidas a las que adeudaba Luis Miguel (33 horas), fueran saldadas.

"Yo no nada más hago como piloto, yo no nada más vuelo; el corporativo me buscó a mí porque yo logré que pagara otro cliente, similar a la (deuda) que debía, o debe o, debía, en su momento, la oficina de Luis Miguel", puntualizó.

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melc