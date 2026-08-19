Teya, Yuc. - La Secretaría de Marina resguardó a dos migrantes de nacionalidad colombiana durante un operativo realizado en el puesto de inspección ubicado bajo el puente de Teya, Kanasín.

En el operativo, también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los migrantes, de 33 y 48 años de edad, fueron localizados y puestos bajo resguardo como parte del operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante toda la intervención, personal de la Secretaría de Marina proporcionó seguridad perimetral para facilitar el desarrollo de las labores de rescate humanitario.

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Los dos ciudadanos colombianos fueron trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Mérida, donde quedaron a disposición de esa autoridad para el inicio de los procedimientos administrativos.

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La Secretaría de Gobernación señaló que en el primer trimestre de este año se han asegurado en Yucatán 54 migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana y cubana.

En 2025, la dependencia federal registró 231 migrantes asegurados en el estado, lo que representó el 0.24% del total nacional y ubicó a la entidad en la posición 18 a nivel nacional.

En Yucatán, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha resguardado extranjeros en situación irregular, provenientes de países como Chad, Lituania y Yemen, lo que se suma al flujo constante de personas provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia.

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JACL/cr