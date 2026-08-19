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Izamal, Yucatán.- Un tremendo susto se llevó una familia, tras encontrar un cocodrilo dentro de su casa, situación que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.
Los agentes acudieron al lugar y, luego de realizar maniobras, lograron capturar al reptil sin causarle lesiones.
El cocodrilo quedó bajo resguardo de las autoridades para ser devuelto a su hábitat, y señalaron que el reptil pudo haber salido una aguada cercana a la zona urbana.
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Especialistas señalaron que las fuertes lluvias de las últimas semanas provocaron que las aguadas se desborden e inunden zonas de pastizales, arrastrando con ello a los cocodrilos.
Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a estos animales ni intentar atraparlos.
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cr
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