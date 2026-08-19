La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a la población mexicana sobre una nueva modalidad de estafa, denominada como "artista enamorado".

En este método de fraude, los ciberdelincuentes se crean perfiles falsos, utilizando la identidad de celebridad para establecer una conexión de cercanía con sus seguidores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Este contacto a partir de la emoción permite que mantener una relación de confianza con los fanáticos de determinados grupos musicales, actores, cantantes y celebridades, con el objetivo de solicitar dinero con el pretexto de una emergencia.

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Foto: Unsplash

¿Cómo identificar esta modalidad en redes?

De acuerdo con el organismo, en este esquema de estafa, los delincuentes crean perfiles o comprometen cuentas para hacerse pasar por actores, cantantes, deportistas o creadores de contenido, buscando establecer una relación de confianza.

Una vez que contactan a sus víctimas, estos sujetos piden dinero o datos personal, como documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación. La estafa comienza usualmente cuando la persona recibe un mensaje privado a redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok.

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Los delincuentes suelen asegurar que eligieron a la persona de forma especial entre el resto de los seguidores, para mantener una comunicación privada fuera de la plataforma. En ese momento, comienzan con conversaciones cada vez más frecuentes, que generen un vínculo emocional.

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Foto: Pixabay

¿Qué prometen estos sujetos y qué piden?

Con el paso del tiempo, estos delincuentes dicen manifestar un presunto interés sentimental hacia la víctima, expresando afecto y prometiendo encuentros personales o una futura relación afectiva, como parte de la manipulación emocional.

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Posteriormente, estos delincuentes piden dinero bajo pretextos diferentes, como conflictos legales, gastos médicos, boletos de viaje, envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para seguir en comunicación.

¿Cómo prevenirse ante este modo de fraude?

Desconfiar de mensajes privados enviados por supuestas celebridades o figuras públicas.

privados enviados por supuestas celebridades o figuras públicas. Verificar que los perfiles pertenezcan realmente a la persona, revisando que tengan insignias oficiales de verificación.

pertenezcan realmente a la persona, revisando que tengan insignias oficiales de verificación. Evitar continuar conversaciones en aplicaciones de mensajería externas.

en aplicaciones de mensajería externas. Nunca enviar dinero , tarjetas de regalo, criptomonedas o realizar transferencias.

, tarjetas de regalo, criptomonedas o realizar transferencias. No compartir datos personales, códigos de verificación, información bancaria o contraseñas.

Reportar y bloquear perfiles que suplanten la identidad de artistas o celebridades.

que suplanten la identidad de artistas o celebridades. Realizar búsquedas de fotografías en caso de sospecha de robo de imágenes de perfil.

de fotografías en caso de sospecha de robo de imágenes de perfil. Activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas para fortalecer su seguridad.

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