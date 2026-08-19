El pasado 15 de agosto comenzó la prórroga para el registro de líneas telefónicas que implementó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para las personas que no alcanzaron a realizar el trámite en la fecha establecida.

El calendario comenzó con los números cuyo último dígito termina en 0. Sin embargo, las nuevas fechas serán las únicas oportunidades para completar el registro, por lo que quienes no realicen el trámite podrían quedarse sin llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

Registro de líneas telefónicas 2026. Foto: Freepik

¿Cuándo debo registrar mi línea si termina en 1?

De acuerdo con la CRT, las siguientes personas que deberán realizar el registro de su línea son aquellas cuyo número termina en 1.

El plazo vence el 31 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para completar el trámite utilizando la CURP.

En caso de que llegue esa fecha y el usuario no pueda concluir el registro debido a fallas técnicas, la CRT contempla un periodo adicional de 72 horas antes de proceder con la suspensión total del servicio.

Lee también: Registro de celulares: ¿cómo recuperar tu número si lo cancelan por no vincularlo con tu CURP?; esto debes hacer

[Publicidad]

¿Cómo puedo registrar mi línea telefónica?

Para realizar el registro de una línea celular, primero se debe ingresar al portal registratulinea.crt.gob.mx o directamente al sitio oficial de la compañía telefónica correspondiente.

Una vez dentro, se deberá localizar la sección “Registrar mi línea” y aceptar los términos y condiciones para continuar con el procedimiento.

Después, será necesario escribir el número de celular y colocar el código de verificación que llegará mediante SMS.

[Publicidad]

Así puedes registrar tu línea telefónica. Imagen: Unsplash

Posteriormente, el usuario deberá cargar una fotografía de su identificación oficial y realizar la prueba de vida que solicite el sistema.

Finalmente, una vez que se reciba mediante mensaje SMS el código de registro, el trámite habrá quedado concluido.

Lee también: Pasos para consultar el registro de tu celular; comprueba la vinculación con la CURP en el portal de la CRT

[Publicidad]

¿Cuándo vence el registro para los demás números celulares?

El calendario de registro de líneas celulares de la CRT continuará durante los próximos meses y tomará como referencia el último dígito de cada número telefónico.

Después de los celulares que terminan en 1, llegará el turno de los números que terminan en 2, cuyo plazo concluye el 15 de septiembre.

Calendario CRT. Foto: Especial

Posteriormente, las líneas terminadas en 3 tendrán como fecha límite el 30 de septiembre.

[Publicidad]

Para los números que terminan en 4, el plazo concluirá el 15 de octubre, mientras que los celulares terminados en 5 deberán quedar registrados antes del 31 de octubre.

El calendario continuará con los números que terminan en 6, cuyo límite será el 15 de noviembre, seguidos de los que terminan en 7, con fecha límite del 30 de noviembre.

Después será el turno de las líneas terminadas en 8, cuyo plazo concluirá el 15 de diciembre. Finalmente, los números que terminan en 9 tendrán como fecha límite el 31 de diciembre.

[Publicidad]

También te interesará:

¿Dónde y cómo ver la 'Luna de Sangre' en México?; horarios y recomendaciones para el eclipse lunar

Descuentos del INAPAM por el Día del Abuelo; conoce los negocios que ofrecen promociones a adultos mayores

[Publicidad]

Binance: la computación cuántica no amenaza al mundo cripto hoy, pero la industria ya se prepara

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv