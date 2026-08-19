Elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) capturaron en diversos municipios de Michoacán a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de Heraclio “N” (a) “Tío Lako”, respectivamente. Este último es identificado como jefe regional de esta organización delictiva en Michoacán y Jalisco, además es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la GN el 22 de febrero de 2026, posterior a la operativo donde fue ultimado Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A las personas detenidas se les aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, de estos uno con blindaje, una ametralladora calibre 0.50, así como cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm.

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También nueve armas largas, una corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, diversa droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, y equipo táctico diverso.

Detención de la pareja e hija de "Tío Lako" por Fuerzas federal. Foto: Especial

Los hechos ocurrieron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colecio en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que posterior a las capturas se registraron diversas interrupciones a las vías de comunicación en esa entidad y activaron el Plan Antibloqueo por parte de autoridades civiles y militares, a fin de garantizar el libre tránsito.

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Los detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de República (FGR) con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

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Ejército y GN detienen en Michoacán a la hija y a la pareja sentimental del “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco (18/08/2026). Foto: Especial

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar).

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