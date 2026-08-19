La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó diversas órdenes de aprehensión en el municipio de Paraíso como parte de las acciones del Operativo Enjambre, en el marco de investigaciones abiertas por presuntos delitos del orden federal en contra de funcionarios de la administración del edil de MC, Alfonso Baca.

Entre las acciones desarrolladas durante la madrugada de este miércoles trascendió la detención de Edison García Wilson, director de Obras Públicas, presuntamente por desvío de recursos del ramo 33, quien fue localizado en su domicilio.

De forma paralela, los elementos federales realizaron cateos simultáneos en múltiples inmuebles presuntamente vinculados con integrantes del gobierno municipal.

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Fuentes periodísticas señalan que la FGR también contaba con una orden de captura contra el alcalde Alfonso Baca; sin embargo, según las primeras versiones, el edil habría logrado evadir el operativo y escapar en compañía de su familia.

Hasta el momento, el despliegue no ha sido confirmado formalmente por la FGR, ni el Ayuntamiento de Paraíso se ha pronunciado respecto a la situación jurídica de sus funcionarios, mientras la información continua circulando en medios locales y portales de noticias.

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afcl/LL