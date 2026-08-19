[Publicidad]
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó diversas órdenes de aprehensión en el municipio de Paraíso como parte de las acciones del Operativo Enjambre, en el marco de investigaciones abiertas por presuntos delitos del orden federal en contra de funcionarios de la administración del edil de MC, Alfonso Baca.
Entre las acciones desarrolladas durante la madrugada de este miércoles trascendió la detención de Edison García Wilson, director de Obras Públicas, presuntamente por desvío de recursos del ramo 33, quien fue localizado en su domicilio.
De forma paralela, los elementos federales realizaron cateos simultáneos en múltiples inmuebles presuntamente vinculados con integrantes del gobierno municipal.
Lee también Harfuch destaca operación Enjambre, Dos Bastos y Liberación en Edomex; reporta detención de más de 3 mil personas
Fuentes periodísticas señalan que la FGR también contaba con una orden de captura contra el alcalde Alfonso Baca; sin embargo, según las primeras versiones, el edil habría logrado evadir el operativo y escapar en compañía de su familia.
Hasta el momento, el despliegue no ha sido confirmado formalmente por la FGR, ni el Ayuntamiento de Paraíso se ha pronunciado respecto a la situación jurídica de sus funcionarios, mientras la información continua circulando en medios locales y portales de noticias.
[Publicidad]
Gabinete de Seguridad realiza operativo en Michoacán, anuncia Sheinbaum; va por objetivos prioritarios
afcl/LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Detienen a pareja e hija de "Tío Lako", jefe regional del CJNG en Michoacán; detienen a otros nueve integrantes del cártel
Nación
Hugo Eric Flores formaliza solicitud de licencia para dirigir PAZ; niega obstaculizar procedimientos en la Sección Instructora
Techbit
Cómo ocultar que estás en línea en WhatsApp y que leíste un mensaje
Metrópoli
Arranca reforestación urbana en CDMX; van por 1 millón de árboles en banquetas y camellones
Sexualidad
Mi hombre siempre quiere echarse "el mañanero", ¿cómo le digo que no se me antoja diario?
Al día
Liberan carreteras de Michoacán tras narcobloqueos por operativo para detener a “El Tío Lako”
Édgar Córdova
Víctor Hugo Lobo no suelta los 80 millones del PRD y alista movilizaciones
Espectáculos
Muere a sus 23 años la hija de cantante uruguayo, la despiden con emotivo mensaje