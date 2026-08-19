Si quieres reforzar la seguridad de tu hogar sin realizar un gasto elevado, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar. Se trata de una cámara de seguridad para interiores que actualmente puedes encontrar por $649.00.
Este tipo de dispositivos se ha convertido en un aliado para quienes buscan tener mayor control de lo que ocurre en casa, ya sea para vigilar a los pequeños, supervisar a las mascotas o simplemente echar un vistazo a diferentes espacios cuando no estás presente.
¿Por qué vale la pena comprar la cámara para interiores con movimiento ring?
La cámara para interiores con movimiento Ring está pensada para quienes quieren vigilar diferentes puntos de una habitación desde el celular. Su principal atractivo es el movimiento remoto: puede realizar un giro horizontal de 360° y una inclinación vertical de hasta 169°, por lo que permite reducir considerablemente los puntos ciegos.
Además, la cámara permite establecer zonas específicas de movimiento para evitar alertas innecesarias, mientras que algunas funciones avanzadas, como la grabación 24/7, requieren un plan Ring Home Premium.
Aunado a ello, la cámara cuenta con las siguientes caracteristicas:
- Video HD 1080p y visión nocturna a color.
- Cobertura panorámica de 360° con movimiento controlado desde la aplicación.
- Detección de movimiento personalizable y notificaciones en tiempo real.
- Audio bidireccional, para escuchar y hablar a través de la cámara.
- Sirena activable a distancia desde la app.
- Cubierta de privacidad manual, que permite apagar cámara y micrófono.
- Conexión mediante Wi-Fi de 2.4 GHz y alimentación por cable.
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