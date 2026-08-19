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El gobierno de Argentina autorizó la deportación a México de Fernando Farías Laguna, el exmarino acusado de encabeza una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, informaron fuentes oficiales.
Por lo que, se espera que en las próximas horas sea entregado a autoridades mexicanas que ya se encuentran en la capital argentina para retornarlo vía aérea a nuestro país, para ponerlo a disposición del juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.
Fuentes cercanas al caso reportaron que el gobierno de Estados Unidos intervino para que las autoridades argentinas accedieran a la deportación del sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
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Precisaron que la gestión se realizó en presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales del contraalmirante.
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