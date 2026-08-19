Nación | 19-08-26 | 12:41 | Actualizada | 19-08-26 | 12:51 |

El gobierno de autorizó la deportación a México de , el exmarino acusado de encabeza una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, informaron fuentes oficiales.

Por lo que, se espera que en las próximas horas sea entregado a autoridades mexicanas que ya se encuentran en la capital argentina para retornarlo vía aérea a nuestro país, para ponerlo a disposición del juez federal que lo requiere por el delito de en materia de hidrocarburos.

Fuentes cercanas al caso reportaron que el gobierno de para que las autoridades argentinas accedieran a la deportación del sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

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Precisaron que la gestión se realizó en presencia de , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales del contraalmirante.

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