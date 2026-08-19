Los gobiernos de México y Argentina dialogan para acordar una eventual deportación o expulsión del contralmirante Fernando Farías Laguna, antes de que inicie su juicio de extradición, programado para el próximo 27 de agosto.

Fuentes oficiales comentaron a EL UNIVERSAL que autoridades mexicanas podrían desistirse en las próximas horas del pedido de extracción del sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para que pueda ser deportado o expulsado de Argentina en un trámite más sencillo.

Mientras se define si es deportado o continúa el proceso de extradición, Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, permanece en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

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Fernando Farías, quien se desempeñaba como Contralmirante y es señalado por el delito de delincuencia organizada. Foto: Especial

Lo que significa que continúa bajo jurisdicción argentina y con acompañamiento de un equipo de abogados de ese país que llevan su proceso de extradición, luego de haber sido detenido por la Policía Federal Argentina en abril pasado.

Derivado de lo anterior, el contralmirante Fernando Farías Laguna fue presentado ante Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, quien le notificó la solicitud de extradición presentada por México.

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En dicha comparecencia, el marino rechazó ser extraditado a México porque acusó que su vida corre peligro en este país.

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Farías Lagunas hizo la solicitud de asilo, debido a que teme por su vida si es trasladado a México, donde consideró que no hay garantías para un proceso justo.

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Además, el juez argentino notificó al contralmirante que se iniciaría un proceso penal en su contra por ingresar de manera ilegal a la República Argentina y por el uso de documentos falsos.

A ello, Fernando Farías Laguna respondió que está dispuesto a enfrentar el proceso de las autoridades en ese país.

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