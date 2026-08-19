El colectivo Lirios Buscadores Izcalli, del Estado de México, realizó una denuncia pública en redes sociales luego de que el gobierno de Cuautitlán Izcalli expusiera el domicilio privado de la madre buscadora Karla Lechuga tras acusar que elementos de la Policía Municipal intentaron ingresar a su vivienda sin que ella estuviera en el lugar.

Dicha practica es definida como doxing y consiste en recopilar y difundir información personal sin consentimiento, lo que pone en riesgo la seguridad y privacidad de la víctima, por lo que el colectivo buscador consideró la acción como violatoria sus derechos humanos.

"Publicar fotos de donde vive una persona desde canales oficiales es doxing y viola derechos humanos. El gobierno publicó desde sus canales oficiales fotografías del lugar donde vive una ciudadana. Esto viola el artículo 16 constitucional (inviolavilidad del domicilio) y la ley de protección de Datos Personales. Es violencia institucional y doxing", señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

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Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros Lechuga, un joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025 (14/08/2026). Foto: Especial

Gobierno de Cuautitlán Izcalli expone domicilio de madre buscadora

El mismo colectivo acusó que el pasado viernes 14 de agosto policías desplegaron un operativo y pretendían ingresar al domicilio de la activista para realizar una revisión y tomar fotografías, aún cuando la víctima no se encontraba en el lugar.

En respuesta, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli emitió un comunicado en el que negó el operativo y dijo que en realidad se trataba de una "medida de protección vigente" en favor de Karla Lechuga, quien mantiene la búsqueda de su hijo Jeshua Cisneros Lechuga, desaparecido el 13 de noviembre de 2025.

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"La Comisaría General de Seguridad Ciudadana rechaza categóricamente que los elementos hayan intentado ingresar al departamento, realizar una revisión de éste o intervenir pertenencias personales. Tampoco se trató de un operativo que requiriera el ingreso al domicilio: la presencia policial tuvo como única finalidad dar cumplimiento a la medida de protección solicitada por la Fiscalía", explicó el gobierno de Cuautitlán Izcalli a cargo del presidente municipal Daniel Serrano Palacios.

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Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros Lechuga, un joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025 (14/08/2026). Foto: Especial

En dicha tarjeta informativa, con fecha del mismo 14 de agosto y que fue difundida en la página oficial del gobierno Municipal, se muestra la fotografía del domicilio de la madre buscadora, así como en el titular se detalla la dirección exacta de su ubicación, una medida que, de acuerdo a Lirios Buscadores Izcalli, pone en riesgo la seguridad de Karla Lechuga.

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Lirios Buscadores Izcalli exige sancionar doxing

En respuesta, el colectivo buscador exigió el borrado inmediato de las fotografías de todos los canales oficiales del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli en donde se muestra el domicilio de la víctima, sin embargo, hasta la publicación de esta nota, la tarjeta informativa se mantiene con la fotografía y dirección de la madre buscadora.

En este sentido, también exigieron una disculpa pública para Karla Lechuga, que se investigue y se sancione a los responsables de difundir datos personales, así como garantías de no repetición. "La seguridad de una mujer no es moneda de cambio. Hoy es Karla, mañana puedes ser tú", condenó el colectivo buscador en redes sociales.

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