Washington/Toronto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se mostraron hoy satisfechos con el acuerdo comercial que están por concluir y que llevó al estadounidense a pausar, por tres días, la entrada en vigor de aranceles de 50% que su gobierno había impuesto a los canadienses.

"Tuve una conversación muy buena con el primer ministro (canadiense) anoche y hemos llegado a un acuerdo con Canadá. Como saben, hoy iban a entrar en vigor aranceles generalizados del 50% contra Canadá; ellos llamaron ayer y aceptaron los puntos que nosotros exigíamos. Es un acuerdo muy justo para ambas partes", afirmó Trump a periodistas durante un acto en la Casa Blanca.

Aunque reconoció que "todo está sujeto a la formalización de los documentos", confió en que habrá un acuerdo definitivo con el país vecino para no implementar esas imposiciones aduaneras.

Lee también EU suspende aranceles del 50% a Canadá; será por un periodo de 3 días

"Creo que es un acuerdo muy bueno para ambas partes. Es excelente para nuestros agricultores; ya no se verán perjudicados, ya que Canadá les estaba causando un gran daño", apuntó el presidente estadounidense.

Por su parte, Carney dijo que el acuerdo que está por cerrarse reforzará la posición canadiense "al garantizar mejores condiciones" a los principales sectores estratégicos del país.

[Publicidad]

"Canadá inició estas conversaciones con las mejores condiciones comerciales generales. Ahora avanzamos hacia un acuerdo que refuerza esa ventaja de Canadá, entre otras cosas al garantizar las mejores condiciones en cada uno de los sectores estratégicos más importantes del país y aportar una mayor certidumbre sobre nuestra futura relación comercial", dijo en un mensaje en sus redes sociales.

Lee también Trump prevé reunirse con Kim Jong-un antes de que acabe el año; “me entiendo muy bien con él"

Pero el primer ministro canadiense expresó su cautela al calificar de "progreso significativo" la situación de las negociaciones.

[Publicidad]

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, responsable de las negociaciones con Canadá, explicó están en fase de revisar la documentación y que iba a "informar al Congreso sobre el contenido de dichos documentos" y a "dialogar con las partes interesadas en Estados Unidos, incluidas empresas y sindicatos".

"Confiamos en haber alcanzado un acuerdo que no solo seguirá protegiendo a los trabajadores, los empleos y las cadenas de suministro de Estados Unidos, sino que también fortalecerá la economía", afirmó Greer.

Lee también Trump y Carney conversan ante inminentes nuevos aranceles de EU a Canadá; T-MEC entrará en discusión

[Publicidad]

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, explicó tras reunirse con Greer en Washington que los dos están trabajando "conjuntamente para ultimar un acuerdo" entre los dos países.

El conflicto comercial entre Canadá y Estados Unidos se remonta a comienzos de 2025, cuando el presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a gran parte de las importaciones canadienses y del 10% a productos energéticos, inicialmente bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo y reforzar la seguridad fronteriza.

Ottawa respondió el 4 de marzo con gravámenes del 25% sobre productos estadounidenses por valor de 30 mil millones de dólares canadienses y posteriormente amplió las represalias al acero, aluminio y los automóviles.

[Publicidad]

Lee también Carney declara que negociaciones con EU son “desagradables”; Trump amenaza con más aranceles a Canadá

Aunque parte de aquellos gravámenes estadounidenses desapareció en febrero de 2026 tras una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Washington mantuvo o sustituyó otras barreras comerciales mediante distintos instrumentos legales.

La tensión volvió a aumentar este verano: Trump elevó al 50% los aranceles sobre determinados productos de acero, aluminio y cobre y, en julio, anunció nuevos gravámenes del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses, incluso algunos que cumplen las reglas del T-MEC.

[Publicidad]

Canadá mantuvo a su vez sus contramedidas sobre acero, aluminio y automóviles.

Lee también Canadá endurece postura ante Trump; Carney alista respuesta si EU impone aranceles del 50%

La disputa se ha desarrollado en paralelo a la revisión de 2026 del T-MEC, pero las negociaciones bilaterales entre Ottawa y Washington buscaban resolver los aranceles y otros contenciosos inmediatos sin sustituir formalmente la revisión trilateral del tratado con México.

[Publicidad]